Бразилец стоимостью три миллиона долларов прибыл в расположение «Астаны»

Источник: Vesti.kz

Энрике выступает в «Астане» на правах аренды и имеет действующий контракт до лета 2019 года. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 2,8 миллиона евро (3,2 миллиона долларов).

В столичный клуб хавбек перешел летом прошлого сезона. В 19 матчах за «Астану» он забил три гола и отдал результативную передачу.