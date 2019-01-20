Бразилец стоимостью три миллиона долларов прибыл в расположение «Астаны»
Бразильский полузащитник Педро Энрике прибыл в расположение «Астаны», проводящей
Бразильский полузащитник Педро Энрике прибыл в расположение «Астаны», проводящей
Энрике выступает в «Астане» на правах аренды и имеет действующий контракт до лета 2019 года. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 2,8 миллиона евро (3,2 миллиона долларов).
В столичный клуб хавбек перешел летом прошлого сезона. В 19 матчах за «Астану» он забил три гола и отдал результативную передачу.
На сборах к «Астане» также присоединился Серикжан Мужиков. Полузащитник сборной Казахстана пропустил начало УТС