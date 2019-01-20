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13:01 (мск), источник: Vesti.kz

Бразилец стоимостью три миллиона долларов прибыл в расположение «Астаны»

Бразильский полузащитник Педро Энрике прибыл в расположение «Астаны», проводящей учебно-тренировочный сбор в Дубае (ОАЭ), информирует официальный сайт клуба.

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Источник: Vesti.kz

Энрике выступает в «Астане» на правах аренды и имеет действующий контракт до лета 2019 года. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 2,8 миллиона евро (3,2 миллиона долларов).

В столичный клуб хавбек перешел летом прошлого сезона. В 19 матчах за «Астану» он забил три гола и отдал результативную передачу.

На сборах к «Астане» также присоединился Серикжан Мужиков. Полузащитник сборной Казахстана пропустил начало УТС из-за восстановления после операции, которую он перенес в конце прошлого года.

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