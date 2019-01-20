Моуринью рассказал о прелестях безделья

Источник: Reuters

«Я с огромным удовольствием провожу эти три недели [после ухода из МЮ]. Я счастлив, что мне удосужилось побыть безработным и провести время так, как обычно не удается. Но я хорошо знаю себя. Уже к концу марта эта беззаботность начнет меня тяготить», — заявил Моуринью.

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По словам 55-летнего тренера, он отказался от трех предложений, потому что не чувствовал, что они принесут ему удовольствие. «Нужно успокоиться. Чем больше у меня времени, тем лучше я смогу подготовиться. Следующий этап — найти вызов, который сделает меня счастливым», — отметил он.

Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря. По информации Daily Mail, португалец получил от МЮ около 25 миллионов евро за расторжение контракта.