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16:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Моуринью рассказал о прелестях безделья

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что хорошо проводит время после увольнения из английского «Манчестер Юнайтед». Его слова приводит The Telegraph.

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Источник: Reuters

«Я с огромным удовольствием провожу эти три недели [после ухода из МЮ]. Я счастлив, что мне удосужилось побыть безработным и провести время так, как обычно не удается. Но я хорошо знаю себя. Уже к концу марта эта беззаботность начнет меня тяготить», — заявил Моуринью.

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По словам 55-летнего тренера, он отказался от трех предложений, потому что не чувствовал, что они принесут ему удовольствие. «Нужно успокоиться. Чем больше у меня времени, тем лучше я смогу подготовиться. Следующий этап — найти вызов, который сделает меня счастливым», — отметил он.

Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря. По информации Daily Mail, португалец получил от МЮ около 25 миллионов евро за расторжение контракта.

Тренер трижды выигрывал чемпионат Англии с «Челси», дважды чемпионат Италии с «Интером», был чемпионом Испании с «Реалом». Под его руководством «Порту» и «Интер» становились победителями Лиги чемпионов.

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