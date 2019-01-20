Гол Каналеса с пенальти принес «Бетису» победу над «Жироной»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бетиса». Голы в составе победителей забили Кристиан Тельо (12-я минута), Лоренсо Морон (54) и Серхио Каналес (90+4) с пенальти. У проигравших отличились Алейш Гарсия (36) и Сейду Думбия (44).