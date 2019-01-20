Гол Каналеса с пенальти принес «Бетису» победу над «Жироной»
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Бетис» дома одержал победу над «Жироной» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Бетис» дома одержал победу над «Жироной» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бетиса». Голы в составе победителей забили Кристиан Тельо (12-я минута), Лоренсо Морон (54) и Серхио Каналес (90+4) с пенальти. У проигравших отличились Алейш Гарсия (36) и Сейду Думбия (44).
|Солар Кике Сетьен
|Эусебио Сакристан
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега (Испания)