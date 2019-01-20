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16:16 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Каналеса с пенальти принес «Бетису» победу над «Жироной»

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Бетис» дома одержал победу над «Жироной» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бетиса». Голы в составе победителей забили Кристиан Тельо (12-я минута), Лоренсо Морон (54) и Серхио Каналес (90+4) с пенальти. У проигравших отличились Алейш Гарсия (36) и Сейду Думбия (44).

Бетис 3:2
Первый тайм: 1:2
Жирона
20.01.2019, 14:00 основной раунд: 20-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Эусебио Сакристан
Голы
12′ Кристиан Тельо 11
54′ Лорен Морон (С. Каналес) 16
90+4′ Серхио Каналес 6
23 Алейкс Гарсия (К. Порту) 36′
22 Сейду Думбья (К. Порту) 44′
Составы
Пау Лопес 13
Марк Бартра 5
Антонио Барраган 19
Аисса Манди 23
Франсиско Фернандес Хави Гарсия 3
Серхио Каналес 6
Джовани Ло Сельсо 21
Кристиан Тельо 11
66′ Андрес Гуардадо 18
Зухаир Феддаль 4
45+1′ 71′ Антонио Санабрия 9
Серхио Леон 7
66′ 81′ Лорен Морон 16
Диего Лайнес 22
13 Яссин Буну
2 Бернардо Эспиноса
5 Педро Алькала 55′
15 Рамирес Лопес Хуанпе
8 Пере Понс
9 Кристиан Порту
10 Гарсиа Фрейре Борха
23 Алейкс Гарсия
29 Педро Порро 61′ 11′
4 Чимено Хонас Ромалью 83′
22 Сейду Думбья 78′
12 Дуглас Луис
34 Валери Фернандес 72′ 39′
20 Марк Муньеса
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 5
7 Угловые 2
9 Фолы 12
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Адриан Кордеро Вега (Испания)
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