«Шахтер» запланировал 12 товарищеских матчей за 35 дней
Карагандинский «Шахтер» опубликовал расписание товарищеских матчей на
Карагандинский «Шахтер» опубликовал расписание товарищеских матчей на
Всего за период с январе «горняки» запланировали провести 12 товарищеских матчей.
25 января — «Македония Герче Петров» (Македония).
28 января — «Приштина» (Косово).
31 января — «Арка» (Польша).
10 февраля — «Шахтер-U21» (Украина).
10 февраля — «Ворскла» (Украина).
13 февраля — «Катовице» (Польша).
16 февраля — ЛКС Лодзь (Польша).
16 февраля — «Заря» (Украина).
21 февраля — «Термалика Нецеча КС» (Польша).
24 февраля — «Крылья Советов» (Россия).
24 февраля — «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь).
1 марта — «Спартак» (Латвия).