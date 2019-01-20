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16:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» запланировал 12 товарищеских матчей за 35 дней

Карагандинский «Шахтер» опубликовал расписание товарищеских матчей на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

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Всего за период с январе «горняки» запланировали провести 12 товарищеских матчей.

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25 января — «Македония Герче Петров» (Македония).

28 января — «Приштина» (Косово).

31 января — «Арка» (Польша).

10 февраля — «Шахтер-U21» (Украина).

10 февраля — «Ворскла» (Украина).

13 февраля — «Катовице» (Польша).

16 февраля — ЛКС Лодзь (Польша).

16 февраля — «Заря» (Украина).

21 февраля — «Термалика Нецеча КС» (Польша).

24 февраля — «Крылья Советов» (Россия).

24 февраля — «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь).

1 марта — «Спартак» (Латвия).

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"Шахтер" запланировал 12 товарищеских матчей за 35 дней
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