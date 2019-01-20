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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» — первый клуб топ-5 лиг, забивший 100 голов в этом сезоне

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» играет с «Хаддерсфилд Таун» (счёт 3:0, идёт второй тайм).

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Источник: AP 2019

Первый гол «горожан» в этой встрече, который забил защитник Данило, стал 100-м во всех турнирах в нынешнем сезоне. «Манчестер Сити» стал первым клубом в пяти ведущих европейских чемпионатах, который сумел достичь данного показателя.

После 22 туров «Манчестер Сити», набрав 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» составляет семь очков. В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» в 1/8 финала сыграет с «Шальке-04». В 1/16 финала Кубка Англии команда встретится с «Бёрнли», а полуфинале Кубка Лиги — с «Бёртоном».

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