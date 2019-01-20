«Манчестер Сити» — первый клуб топ-5 лиг, забивший 100 голов в этом сезоне
В матче 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» играет с «Хаддерсфилд Таун» (счёт 3:0, идёт второй тайм).
В матче 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» играет с «Хаддерсфилд Таун» (счёт 3:0, идёт второй тайм).
Первый гол «горожан» в этой встрече, который забил защитник Данило, стал 100-м во всех турнирах в нынешнем сезоне. «Манчестер Сити» стал первым клубом в пяти ведущих европейских чемпионатах, который сумел достичь данного показателя.
После 22 туров «Манчестер Сити», набрав 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» составляет семь очков. В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» в 1/8 финала сыграет с «Шальке-04». В 1/16 финала Кубка Англии команда встретится с «Бёрнли», а полуфинале Кубка Лиги — с «Бёртоном».