«Барселона» нацелилась на форварда из чемпионата Китая Бакамбу

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Отмечается, что этот игрок соответствует запросам главного тренера команды Эрнесто Вальверде, который, в первую очередь, обращает внимание на игроков, имеющих опыт выступлений в испанском чемпионате.

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Руководство «Барселоны» уже связывалось с китайским клубом насчет перехода игрока, но наткнулись на отказ. Надежды каталонцев связаны с тем, что 27-летний Бакамбу сам надавит на своих боссов с просьбой продать его.