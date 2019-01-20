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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» нацелилась на форварда из чемпионата Китая Бакамбу

«Барселона» заинтересовалась бывшим форвардом «Вильярреала» Седриком Бакамбу, который сейчас выступает за китайский «Бэйцзинь Гоань», сообщает Sport.es.

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Источник: Reuters

Отмечается, что этот игрок соответствует запросам главного тренера команды Эрнесто Вальверде, который, в первую очередь, обращает внимание на игроков, имеющих опыт выступлений в испанском чемпионате.

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Руководство «Барселоны» уже связывалось с китайским клубом насчет перехода игрока, но наткнулись на отказ. Надежды каталонцев связаны с тем, что 27-летний Бакамбу сам надавит на своих боссов с просьбой продать его.

Текущий контракт Бакамбу истекает летом 2021 года. Футболист перешел в китайскую лигу из «Вильярреала» зимой 2018 года, в прошлом сезоне он забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи в 23 сыгранных встречах.

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