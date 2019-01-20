«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче чемпионата Англии

Команда главного тренера Хосепа Гвардиолы стала первой из пятерки ведущих европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция), забившей 100 голов во всех соревнованиях в текущем сезоне.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице с 56 очками. Манкунианцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка. Третьим идет лондонский «Тоттенхэм» (48), который позднее в воскресенье проведет выездной матч с «Фулхэмом». «Хаддерфсилд» занимает последнее, 20-е место, набрав 11 очков.