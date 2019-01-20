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18:32 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 20 января. Футболисты «Манчестер Сити» со счетом 3:0 обыграли «Хаддерсфилд» в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2019

Голы забили Данило (18-я минута), Рахим Стерлинг (54) и Лерой Сане (56).

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Команда главного тренера Хосепа Гвардиолы стала первой из пятерки ведущих европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция), забившей 100 голов во всех соревнованиях в текущем сезоне.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице с 56 очками. Манкунианцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка. Третьим идет лондонский «Тоттенхэм» (48), который позднее в воскресенье проведет выездной матч с «Фулхэмом». «Хаддерфсилд» занимает последнее, 20-е место, набрав 11 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Ньюкаслом», «Хаддерсфилд» на своем поле примет «Эвертон». Обе встречи состоятся 29 января.

Хаддерсфилд 0:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
20.01.2019, 16:30 основной раунд: 23-й тур John Smith's Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола
Голы
3 Данилу (К. Уокер) 18′
7 Рахим Стерлинг (Л. Сане) 54′
19 Лерой Сане (С. Агуэро) 56′
Составы
Йонас Лессль 1
Том Смит 2
Теренс Конголо 5
Крис Леве 15
Кристофер Шиндлер 26
43′ Джонатан Хогг 6
Джейсон Панчеон 42
Элиас Качунга 9
Исаак Мбенза 18
30′ 64′ Жуниньо Бакуна 7
Алекс Притчард 21
59′ Адама Диакаби 11
Стив Мунье 24
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер 27′
3 Данилу
14 Эмерик Ляпорт
30 Николас Отаменди
17 Кевин Де Брейне
7 Рахим Стерлинг
10 Серхио Агуэро
8 Илкай Гюндоган 80′
18 Фабиан Делф
25 Фернандинью 59′ 50′
21 Давид Сильва
19 Лерой Сане 72′
20 Бернарду Силва
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
1 Угловые 4
10 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
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