«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 20 января. Футболисты «Манчестер Сити» со счетом 3:0 обыграли «Хаддерсфилд» в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии.
ТАСС, 20 января. Футболисты «Манчестер Сити» со счетом 3:0 обыграли «Хаддерсфилд» в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии.
Голы забили Данило (18-я минута), Рахим Стерлинг (54) и Лерой Сане (56).
Команда главного тренера Хосепа Гвардиолы стала первой из пятерки ведущих европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция), забившей 100 голов во всех соревнованиях в текущем сезоне.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице с 56 очками. Манкунианцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка. Третьим идет лондонский «Тоттенхэм» (48), который позднее в воскресенье проведет выездной матч с «Фулхэмом». «Хаддерфсилд» занимает последнее, 20-е место, набрав 11 очков.
В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Ньюкаслом», «Хаддерсфилд» на своем поле примет «Эвертон». Обе встречи состоятся 29 января.
|Хаддерсфилд
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0:3
Первый тайм: 0:1
|Манчестер Сити
|Хосеп Гвардьола
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)