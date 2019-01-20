ПСВ упустил победу в Эредивизии, пропустив решающий гол на 92-й минуте
В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов «Эммен» и ПСВ сыграли вничью со счётом 2:2.
В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов «Эммен» и ПСВ сыграли вничью со счётом 2:2.
Встреча состоялась в Эммене на стадионе «Де Ауде Мердейк». Обслуживал матч арбитр Йохем Камфус.
Счёт на 15-й минуте открыл Люк де Йонг, которому ассистировал Дензел Дюмфрис. В середине второго тайма преимущество гостей увеличил Хосе Тасенде с паса Стевена Бергвейна. На 80-й минуте хозяевам удалось сначала сократить разрыв в счёте благодаря голу Никласа Педерсена, а затем на 92-й минуте всё тот же Педерсен спас «Эммен» от поражения.
ПСВ всего второй раз в нынешнем сезоне потерял очки в матчах Эредивизии, и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 49 очков. «Эммен» (18) остался на 15-м месте.