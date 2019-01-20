ПСВ упустил победу в Эредивизии, пропустив решающий гол на 92-й минуте

Счёт на 15-й минуте открыл Люк де Йонг, которому ассистировал Дензел Дюмфрис. В середине второго тайма преимущество гостей увеличил Хосе Тасенде с паса Стевена Бергвейна. На 80-й минуте хозяевам удалось сначала сократить разрыв в счёте благодаря голу Никласа Педерсена, а затем на 92-й минуте всё тот же Педерсен спас «Эммен» от поражения.