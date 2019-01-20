Экс-форвард ЦСКА Думбия забил 150-й гол в национальных чемпионатах

В составе гостей один из голов записал на свой счёт бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия. Для 31-летнего ивуарийца этот мяч стал 150-м в матчах национальных чемпионатов. В его активе 10 голов в первом и втором дивизионах чемпионата Японии, 70 — в чемпионате Швейцарии, 66 — в Российской Премьер-Лиге, 2 — в Серии А, 2 — в Примере.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и в 2015 году. Летом 2018 года он на правах свободного агента перешёл в «Жирону», подписав контракт на три сезона. В этом сезоне на его счету два гола в девяти матчах (три — в основном составе) за клуб в чемпионате Испании.