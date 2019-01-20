«Фиорентина» спаслась в матче с «Сампдорией» благодаря голу на 93-й минуте
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» сыграла вничью с «Сампдорией» со счётом 3:3.
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» сыграла вничью с «Сампдорией» со счётом 3:3.
Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
Счёт на 34-й минуте открыл Луис Муриэль с передачи Витора Уго. В концовке первого тайма равновесие восстановил Гастон Рамирес. В середине второго тайма всё тот же Муриэль вновь вывел вперёд «Фиорентину». В этом эпизоде ему ассистировал Федерико Кьеза. Однако, на 81-й минуте Фабио Квальярелла с пенальти сравнял счёт, а затем на 85-й он же с паса Маноло Габбьядини вывел вперёд гостей. Впрочем, «фиалкам» удалось спасти матч благодаря голу Хермана Пессельи на 93-й минуте.
После матча «Сампдория», набрав 30 очков, осталась на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (27) поднялась на 10-е место.
В другом матче тура СПАЛ и «Болонья» сыграли вничью со счётом 1:1.