«Фиорентина» спаслась в матче с «Сампдорией» благодаря голу на 93-й минуте

Счёт на 34-й минуте открыл Луис Муриэль с передачи Витора Уго. В концовке первого тайма равновесие восстановил Гастон Рамирес. В середине второго тайма всё тот же Муриэль вновь вывел вперёд «Фиорентину». В этом эпизоде ему ассистировал Федерико Кьеза. Однако, на 81-й минуте Фабио Квальярелла с пенальти сравнял счёт, а затем на 85-й он же с паса Маноло Габбьядини вывел вперёд гостей. Впрочем, «фиалкам» удалось спасти матч благодаря голу Хермана Пессельи на 93-й минуте.