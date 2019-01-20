«Монпелье» сыграл вничью с «Ренном», продлив серию без побед до пяти матчей
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Ренн» принимал «Монпелье».
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Ренн» принимал «Монпелье».
Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, «Монпелье» продлил серию без побед в Лиге 1 до пяти матчей (три ничьи, два поражения). «Ренн» не смог одержать победу во второй встрече кряду.
«Монпелье» (32 очко) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции после 20 проведённых матчей. «Ренн» (30) — на восьмой строчке после 21 сыгранной встречи. Посмотреть полную турнирную таблицу Лиги 1 можно на «Чемпионате».
В следующем «Ренн» на встретится сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Монпелье» дома сыграет с «Каном». Обе встречи запланированы на 27 января.
|Жюльен Стефан
|Мишель Дер Закарян
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|18
|Главный судья
|Жером Мигельгорри (Франция)