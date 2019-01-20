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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монпелье» сыграл вничью с «Ренном», продлив серию без побед до пяти матчей

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Ренн» принимал «Монпелье».

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Источник: AP 2019

Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Монпелье» продлил серию без побед в Лиге 1 до пяти матчей (три ничьи, два поражения). «Ренн» не смог одержать победу во второй встрече кряду.

«Монпелье» (32 очко) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции после 20 проведённых матчей. «Ренн» (30) — на восьмой строчке после 21 сыгранной встречи. Посмотреть полную турнирную таблицу Лиги 1 можно на «Чемпионате».

В следующем «Ренн» на встретится сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Монпелье» дома сыграет с «Каном». Обе встречи запланированы на 27 января.

Ренн 0:0
Первый тайм: 0:0
Монпелье
20.01.2019, 17:00 основной раунд: 21-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Жюльен Стефан Мишель Дер Закарян
Составы
Томаш Коубек 40
Эдсон Мексер 4
Амари Траоре 27
74′ Исмаила Сарр 7
Клеман Гренье 8
Джеймс Леа Силики 12
Бенжамен Буриго 14
Атем Бен Арфа 18
Бенжамен Андре 21
50′ 81′ Дамьен Да Силва 3
Жерзино Ниамси 20
69′ М`Бай Ньянг 11
Теосон Сьебатше 9
16 Димитри Берто
2 Рубен Агилар 41′
3 Даниэль Конгре
4 Виторину Илтон 53′
5 Педру Мендеш
7 Поль-Бастьен Лан
13 Эйе Скири
14 Дамьен Ле Таллек
25 Флоран Молле
10 Гаэтан Лаборд 81′
6 Саломон Самбия
11 Энди Делор 88′
32 Петар Шкулетич
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 3
6 Угловые 0
13 Фолы 18
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
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Вторая желтая карточка
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