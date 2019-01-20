«Монпелье» сыграл вничью с «Ренном», продлив серию без побед до пяти матчей

Источник: AP 2019

Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Монпелье» продлил серию без побед в Лиге 1 до пяти матчей (три ничьи, два поражения). «Ренн» не смог одержать победу во второй встрече кряду.

«Монпелье» (32 очко) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции после 20 проведённых матчей. «Ренн» (30) — на восьмой строчке после 21 сыгранной встречи. Посмотреть полную турнирную таблицу Лиги 1 можно на «Чемпионате».