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19:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Манчестер Сити» хочет приобрести хавбека «Шальке» Руди

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Шальке» Себастьяна Руди.

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Как утверждает The Sun, в покупке 28-летнего немца лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола.

Контракт Руди с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Руди провел 13 матчей за «Шальке» и не отметился результативными действиями.

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