СМИ: «Манчестер Сити» хочет приобрести хавбека «Шальке» Руди
«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Шальке» Себастьяна Руди.
«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Шальке» Себастьяна Руди.
Как утверждает The Sun, в покупке 28-летнего немца лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола.
Контракт Руди с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.
В текущем сезоне Руди провел 13 матчей за «Шальке» и не отметился результативными действиями.