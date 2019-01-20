СМИ: «Манчестер Сити» хочет приобрести хавбека «Шальке» Руди

Как утверждает The Sun, в покупке 28-летнего немца лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола.

Контракт Руди с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.