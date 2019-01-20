Участник еврокубков от Казахстана проиграл клубу из второй лиги Венгрии
Костанайский «Тобол» потерпел поражение в заключительном товарищеском матче на первом
Костанайский «Тобол» потерпел поражение в заключительном товарищеском матче на первом
Подопечные Владимира Газзаева с минимальным счетом 0:1 уступили венгерскому клубу «Спартак Ньиредьхаза». Последний занимает 12-е место во второй по значимости лиге Венгрии.
Состав «Тобола»: Андрей Пасеченко (В) — Дмитрий Мирошниченко, Фернандер Кассай, Йонуц Ларие — Руслан Валиуллин, Артурас Жулпа, Джаба Канкава, Михаил Гордейчук, Максим Федин — Дмитрий Загвосткин, Бауыржан Турысбек.
Ранее на сборе костанайцы сыграли две ничьи — венгерским «Аквиталом» (1:1) и азербайджанским «Сабахом» (2:2).