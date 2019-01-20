Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Эмполи
Футбол. Зарубежный
перерыв
Анже0
Нант0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кан0
Марсель0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фулхэм1
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал1
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг1
Герта3
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Леганес
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ1
Болонья1
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина3
Сампдория3
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Футбол. Зарубежный
16:30
Хаддерсфилд0
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне0
Аталанта5
Футбол. Зарубежный
14:00
Бетис3
Жирона2
Все события
Фоторепортажи
15А вы помните Кубок Содружества? «Спартак», киевское «Динамо»...
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Стала известна зарплата Игуаина в «Челси»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин в ближайшее время станет игроком «Челси».

Наверх
Источник: AP 2019

Как утверждает The Star, 31-летнего аргентинца в лондонском клубе составит 270 000 фунтов стерлингов в неделю.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Таким образом, Игуаин попадет в топ-5 игроков чемпионата Англии с самыми высокими зарплатами. Ранее сообщалось, что аргентинец попрощался с одноклубниками по «Милану» и покинул расположение команды. Трансферная сделка будет оформлена как аренда до конца сезона с последующим правом выкупа. Права на футболиста принадлежат «Ювентусу».

В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за «Милан», забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Монако" жутко опозорился. Головин близок к катастрофе
Дзюба может переехать в Англию
Позолоченная сборная. Почему это был худший этап России в КМ
«Шахтер» увеличил финансовые запросы к «Зениту» по защитнику
Фуркад упал и остался без медали. Но он гораздо лучше Логинова
«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче АПЛ
Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
Кто в РПЛ совершил крупнейший исходящий трансфер зимы
«Барселона» нацелилась на форварда из чемпионата Китая
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь