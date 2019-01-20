СМИ: Стала известна зарплата Игуаина в «Челси»
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин в ближайшее время станет игроком «Челси».
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин в ближайшее время станет игроком «Челси».
Как утверждает The Star, 31-летнего аргентинца в лондонском клубе составит 270 000 фунтов стерлингов в неделю.
Таким образом, Игуаин попадет в топ-5 игроков чемпионата Англии с самыми высокими зарплатами. Ранее сообщалось, что аргентинец попрощался с одноклубниками по «Милану» и покинул расположение команды. Трансферная сделка будет оформлена как аренда до конца сезона с последующим правом выкупа. Права на футболиста принадлежат «Ювентусу».
В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за «Милан», забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.