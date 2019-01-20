СМИ: Стала известна зарплата Игуаина в «Челси»

Таким образом, Игуаин попадет в топ-5 игроков чемпионата Англии с самыми высокими зарплатами. Ранее сообщалось, что аргентинец попрощался с одноклубниками по «Милану» и покинул расположение команды. Трансферная сделка будет оформлена как аренда до конца сезона с последующим правом выкупа. Права на футболиста принадлежат «Ювентусу».