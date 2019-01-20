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19:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Герта» победила «Нюрнберг» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Футболисты «Герты» в гостях обыграли «Нюрнберг» в матче 18-го тура чемпионата Германии.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Нюрнберге, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Герты». В составе победителей отличились Ведад Ибишевич (15-я минута) и Ондрей Дуда (50, 70). У проигравших гол забил Ханно Беренс (42).

Нюрнберг 1:3
Первый тайм: 1:1
Герта
20.01.2019, 17:30 основной раунд: 18-й тур Max-Morlock-Stadion
Главные тренеры
Михаэль Келльнер Паль Дардаи
Голы
42′ Ханно Беренс (Э. Левен) 18
19 Ведад Ибишевич (Д. Зельке) 15′
10 Ондрей Дуда (В. Ибишевич) 50′
10 Ондрей Дуда (Д. Зельке) 70′
Составы
Кристиан Матения 26
Жозе Алмейда Эвертон 4
Энрико Валентини 22
Тим Лайбольд 23
Георг Марграйттер 33
Ханно Беренс 18
Ондржей Петрак 31
Микаэль Исхак 9
80′ Виргил Мисидьян 24
56′ 82′ Эдуард Левен 17
Юя Кубо 14
82′ Матеус Перейра 27
Терлес Кнелль 19
22 Руне Ярстейн
4 Карим Рекик
5 Никлас Штарк
21 Марвин Платтенхардт
10 Ондрей Дуда 83′
20 Валентино Лазаро
23 Арне Майер
28 Фабиан Лустенбергер
19 Ведад Ибишевич
15 Марко Груич 57′
6 Владимир Дарида
27 Дави Зельке 89′
14 Паскаль Кепке
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 8
4 Угловые 4
13 Фолы 9
Судьи
Главный судья Гвидо Винкманн (Германия)
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