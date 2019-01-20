«Герта» победила «Нюрнберг» в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в Нюрнберге, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Герты». В составе победителей отличились Ведад Ибишевич (15-я минута) и Ондрей Дуда (50, 70). У проигравших гол забил Ханно Беренс (42).