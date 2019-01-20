«Герта» победила «Нюрнберг» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Футболисты «Герты» в гостях обыграли «Нюрнберг» в матче 18-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Футболисты «Герты» в гостях обыграли «Нюрнберг» в матче 18-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в Нюрнберге, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Герты». В составе победителей отличились Ведад Ибишевич (15-я минута) и Ондрей Дуда (50, 70). У проигравших гол забил Ханно Беренс (42).
|Михаэль Келльнер
|Паль Дардаи
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|9
|Главный судья
|Гвидо Винкманн (Германия)