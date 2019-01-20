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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

Роналду захотел переманить в «Ювентус» друга из «Реала»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет переманить в туринский клуб защитника мадридского «Реала» Марсело, сообщает AS.com.

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Источник: Reuters

33-летний португалец выступал вместе с 30-летним бразильцем в составе «сливочных» с 2009 по 2018 год.

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По информации издания, Роналду и Марсело являются друзьями и продолжают общение после перехода португальского форварда в «Ювентус». Отмечается, что Роналду регулярно беседует с Марсело по поводу его возможного переезда в Италию.

Контракт защитника с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Марсело сыграл в 19 матчах, забил три гола и отдал три голевые передачи.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Трансфер португальца обошелся туринцам в 100 миллионов евро плюс 12 миллионов дополнительных расходов. За «королевский клуб» португалец играл с 2009 года, забив 451 гол в 438 играх, став лучшим бомбардиром в истории клуба и четырежды выиграв Лигу чемпионов.

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