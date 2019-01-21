Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Наполи2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
20.01
Бордо1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
20.01
Леванте2
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
20.01
Райо Вальекано2
Реал Сосьедад2
Футбол. Зарубежный
20.01
Шальке-042
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
20.01
Кальяри2
Эмполи2
Футбол. Зарубежный
20.01
Анже1
Нант0
Футбол. Зарубежный
20.01
Кан0
Марсель1
Футбол. Зарубежный
20.01
Фулхэм1
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
20.01
Вильярреал1
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
20.01
Нюрнберг1
Герта3
Футбол. Зарубежный
20.01
Ренн0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
20.01
СПАЛ1
Болонья1
Футбол. Зарубежный
20.01
Фиорентина3
Сампдория3
Футбол. Зарубежный
20.01
Хаддерсфилд0
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
20.01
Фрозиноне0
Аталанта5
Футбол. Зарубежный
20.01
Бетис3
Жирона2
Все события
Фоторепортажи
11Трудная победа «Ливерпуля» и другие события выходных
15А вы помните Кубок Содружества? «Спартак», киевское «Динамо»...
01:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси вышел и решил. Но есть и очень плохая новость для «Барсы»

Лео по-прежнему незаменим.

Наверх
Источник: Reuters

Вальверде оставил Месси в запасе

«Я преодолел 500 миль ради того, чтобы увидеть Месси» — плакат такого содержания притащил на «Камп Ноу» в воскресенье мужчина средних лет азиатской наружности. Можно себе представить степень его разочарования в тот момент, когда диктор объявил состав «Барселоны». Кумира миллионов в основе не обнаружилось — остался в запасе.

Не секрет, что Лео жутко не любит уходить с поля досрочно либо отправляться на него позже остальных. Прежние тренеры «блауграна», зная об этом пунктике Месси, понапрасну своего вожака не нервировали. Эрнесто Вальверде, судя по всему, удалось убедить капитана в необходимости периодических пауз — невозможно вообразить, что он посадил великого на лавку вопреки желанию игрока.

Больше часа Месси пробыл в непривычной роли зрителя, но за 30 минут до конца всё же отправился на поле — выручать одноклубников. Заурядный «Леганес» «рогом упёрся» в газон «Камп Ноу», и Вальверде пришлось срочно поднимать с «банки» основные силы — Месси, Ракитича. Лионель свою миссию выполнил превосходно. Начал с того, что поучаствовал в решающей голевой комбинации. После его непростого удара и неуверенного сейва Куэльяра Суарес добил мяч в сетку, выведя «Барсу» вперёд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Показалось, что при этом Луис нарушил правила — носком бутсы заехал по запястью вратаря. Судья Де Бургос тоже сперва усомнился в легитимности гола, но после пересмотра записи указал на центр. Страдания Куэльяра на траве его в фоле не убедили. Украинец Лунин приготовился было вступить в игру, но замена не понадобилась.

А Месси напоследок отличился самостоятельно — причём с «тёщиной», правой ноги.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Леганес» голом «поздравил» Тер Стегена с 100-м матчем в Примере

Гости долгое время не имели в атаке моментов — вообще. Пусто-пусто. Как оказалось, то была умелая имитация созидательной беспомощности. То, что он не только отбиваться умеет, «Леганес» показал на 57-й минуте, проведя весьма симпатичную атаку и сполна воспользовавшись неповоротливостью защитников в сине-гранатовом. Три барселонца находились в шаговой доступности от Брайтвайта — и никто не помешал ему сравнять счёт! Юбилей — 100-й матч в чемпионате Испании — получился у Тер Стегена с горчинкой. Если немца это немного утешит, Брайтвайт на неделе не только ему — «Реалу» тоже мячишко отгрузил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дембеле забил и сломался

Во время загрузки произошла ошибка.

Противоречивые воспоминания остались о матче у Усмана Дембеле. На одной чаше условных весов — отличная игра и породистый гол, на другой — травма. Вдвойне досадно, что сломался молодой форвард в прямом смысле на ровном месте — подвернул ногу. С поля Дембеле ушёл самостоятельно, но сильно хромая. Похоже, в ближайших матчах Усман «Барсе» не помощник.

Источник: Reuters
Барселона 3:1
Первый тайм: 1:0
Леганес
20.01.2019, 22:45 основной раунд: 20-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Маурисио Пеллегрино
Голы
32′ Усман Дембеле (Жорди Альба) 11
71′ Луис Суарес 9
90+2′ Лионель Месси (Жорди Альба) 10
  Мартин Брэйтуэйт (Ю. Эн-Несири) 57′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
60′ Сержи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Томас Фермален 24
Луис Суарес 9
12′ Серхио Бускетс 5
Филиппе Коутинью 7
64′ Артур 8
Иван Ракитич 4
54′ 64′ Карлес Аленья 21
Лионель Месси 10
69′ Усман Дембеле 11
Филипе Силва Малком 14
1 Иван Пичу Куэльяр
15 Родриго Тарин 22′
22 Димитриос Сиовас
24 Кеннет Омеруо 30′
12 Аллан Ньом
5 Хонатан Кристиан Сильва
26 Юссеф Эн-Несири
8 Хосе Луис Ресио
27 Оскар Родригес 86′
10 Набиль Эль-Жар
25 Мартин Брэйтуэйт 78′ 8′
20 Майкл Сантос
23 Микель Весга 86′
17 Хавьер Эрасо
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 2
5 Угловые 1
12 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Леганес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Названы самые красивые биатлонистки 2019 года!
Российскую фигуристку засудили в Японии!
Такого Билялетдинова вы не видели! Для этого и нужны Матчи звезд
Скандал-на-Дону. Реакция на возможный перенос матча Кубка России
«Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ
Худшая команда НХЛ размбобила «Вашингтон»
Роналду захотел переманить в «Ювентус» друга из «Реала»
Кто в РПЛ совершил крупнейший исходящий трансфер зимы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь