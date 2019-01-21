Месси вышел и решил. Но есть и очень плохая новость для «Барсы»
Лео
Лео
«Я преодолел 500 миль ради того, чтобы увидеть Месси» — плакат такого содержания притащил на «Камп Ноу» в воскресенье мужчина средних лет азиатской наружности. Можно себе представить степень его разочарования в тот момент, когда диктор объявил состав «Барселоны». Кумира миллионов в основе не обнаружилось — остался в запасе.
Не секрет, что Лео жутко не любит уходить с поля досрочно либо отправляться на него позже остальных. Прежние тренеры «блауграна», зная об этом пунктике Месси, понапрасну своего вожака не нервировали. Эрнесто Вальверде, судя по всему, удалось убедить капитана в необходимости периодических пауз — невозможно вообразить, что он посадил великого на лавку вопреки желанию игрока.
Больше часа Месси пробыл в непривычной роли зрителя, но за 30 минут до конца всё же отправился на поле — выручать одноклубников. Заурядный «Леганес» «рогом упёрся» в газон «Камп Ноу», и Вальверде пришлось срочно поднимать с «банки» основные силы — Месси, Ракитича. Лионель свою миссию выполнил превосходно. Начал с того, что поучаствовал в решающей голевой комбинации. После его непростого удара и неуверенного сейва Куэльяра Суарес добил мяч в сетку, выведя «Барсу» вперёд.
Показалось, что при этом Луис нарушил правила — носком бутсы заехал по запястью вратаря. Судья Де Бургос тоже сперва усомнился в легитимности гола, но после пересмотра записи указал на центр. Страдания Куэльяра на траве его в фоле не убедили. Украинец Лунин приготовился было вступить в игру, но замена не понадобилась.
А Месси напоследок отличился самостоятельно — причём с «тёщиной», правой ноги.
Гости долгое время не имели в атаке моментов — вообще.
Противоречивые воспоминания остались о матче у Усмана Дембеле. На одной чаше условных весов — отличная игра и породистый гол, на другой — травма. Вдвойне досадно, что сломался молодой форвард в прямом смысле на ровном месте — подвернул ногу. С поля Дембеле ушёл самостоятельно, но сильно хромая. Похоже, в ближайших матчах Усман «Барсе» не помощник.
|Эрнесто Вальверде
|Маурисио Пеллегрино
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)