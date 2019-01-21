Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Наполи2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
20.01
Бордо1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
20.01
Леванте2
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
20.01
Райо Вальекано2
Реал Сосьедад2
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
08:51 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-легионер «Иртыша» выбрал аутсайдера европейского чемпионата вместо новичка КПЛ-2019

Португальский полузащитник Уго Секу после ухода из «Иртыша» подписал контракт с венгерской «Кишвардой». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Наверх

За «Иртыш» Секу выступал с лета 2018 года. За полсезона он сыграл 12 матчей и забил один гол. Об уходе португальца «Иртыш» объявил 16 января.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ранее Секу получил предложение от вернувшегося в КПЛ «Окжетпеса», но в итоге выбрал выбрал «Кишварду», которая после 15 туров идет на 11-м месте из 12 команд высшей лиги Венгрии.

«Я внимательно изучил клуб и узнал, что по условиям “Кишварда” находится на уровне топ-клубов Португалии. Я вышел из отпуска, сейчас я набираю форму и хочу помочь команде остаться в высшей лиге. Да, у меня была возможность сменить клуб в Казахстане, но я выбрал “Кишварду” — считаю, что это более надежный вариант и более амбициозный проект», — заявил Секу в интервью Desporto ao Minuto.

Для 30-летнего Секу Венгрия станет пятой страной в карьере. Ранее на родине он выступал за «Фейренсе» и «Академику» из высшей лиги и ряд клубов из низших дивизионов, в Болгарии играл за «Черно Море», а на Мальте — за «Сент-Лоренс Сперс».

Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" объявил состав на гостевую серию из четырех матчей КХЛ
Такого Билялетдинова вы не видели! Для этого и нужны Матчи звезд
Скандал-на-Дону. Реакция на возможный перенос матча Кубка России
Биатлонисты Поварницын и Латыпов выступят на этапе в Антхольце
Худшая команда НХЛ разбомбила «Вашингтон»
Россиянин стал первой звездой матча в НХЛ (видео)
Кто в РПЛ совершил крупнейший исходящий трансфер зимы
Месси вышел и решил. Но есть и очень плохая новость для «Барсы»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь