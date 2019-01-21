Экс-легионер «Иртыша» выбрал аутсайдера европейского чемпионата вместо новичка КПЛ-2019
Португальский полузащитник Уго Секу после ухода из «Иртыша» подписал контракт с венгерской «Кишвардой». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Португальский полузащитник Уго Секу после ухода из «Иртыша» подписал контракт с венгерской «Кишвардой». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
За «Иртыш» Секу выступал с лета 2018 года. За полсезона он сыграл 12 матчей и забил один гол. Об уходе португальца «Иртыш» объявил 16 января.
Ранее Секу получил предложение от вернувшегося в КПЛ «Окжетпеса», но в итоге выбрал выбрал «Кишварду», которая после 15 туров идет на 11-м месте из 12 команд высшей лиги Венгрии.
«Я внимательно изучил клуб и узнал, что по условиям “Кишварда” находится на уровне
Для 30-летнего Секу Венгрия станет пятой страной в карьере. Ранее на родине он выступал за «Фейренсе» и «Академику» из высшей лиги и ряд клубов из низших дивизионов, в Болгарии играл за «Черно Море», а на Мальте — за «Сент-Лоренс Сперс».