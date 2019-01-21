Экс-легионер «Иртыша» выбрал аутсайдера европейского чемпионата вместо новичка КПЛ-2019

За «Иртыш» Секу выступал с лета 2018 года. За полсезона он сыграл 12 матчей и забил один гол. Об уходе португальца «Иртыш» объявил 16 января.

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Ранее Секу получил предложение от вернувшегося в КПЛ «Окжетпеса», но в итоге выбрал выбрал «Кишварду», которая после 15 туров идет на 11-м месте из 12 команд высшей лиги Венгрии.

«Я внимательно изучил клуб и узнал, что по условиям “Кишварда” находится на уровне топ-клубов Португалии. Я вышел из отпуска, сейчас я набираю форму и хочу помочь команде остаться в высшей лиге. Да, у меня была возможность сменить клуб в Казахстане, но я выбрал “Кишварду” — считаю, что это более надежный вариант и более амбициозный проект», — заявил Секу в интервью Desporto ao Minuto.