Казахстанский клуб взял на просмотр хорвата из российской команды

27-летний левый полузащитник принял участие в контрольном поединке против венгерского «Халадаша» (1:0). По итогам просмотра главный тренер «синегорцев» Андрей Карпович примет решение о будущем легионера в команде.

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Последним клубом Чирьяка был российский «Олимпиец», выступающий во втором по значимости дивизионе. За клуб из Нижнего Новгорода он провел 23 матча и отметился двумя голами.

До России Чирьяк выступал на родине за «Интер Запрешич», «Задар», «Раштанье», «Приморац» и «Новалью». Также в его карьере были македонская «Шкендия» и «Целье». Карьеру же Чирьяк начинал в структуре загребского «Динамо», но не смог пробиться в основную команду многократных чемпионов Хорватии.