Участник Лиги Европы рискует потерять экс-форвардов сборной Казахстана

Речь идет о Тохтаре Жангылышбае и Сергее Хижниченко, которые сейчас проходят учебно-тренировочный сбор в Шымкенте в составе команды.

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25-летним Жангылышбаем интересуется «Окжетпес», который уже пригласил экс-игрока сборной. Защищавший в прошлом сезоне цвета «Кайсара» футболист присоединился к шымкентцам больше недели назад, однако до сих пор не подписал контракт. Этим может воспользоваться «Окжетпес», который ищет нападающего с казахстанским паспортом.

До «Кайсара» Жангылышбай выступал в родном «Шахтере», «Астане», «Кайрате», «Актобе», «Жетысу» и «Тоболе». За сборную Казахстана сыграл один матч в 2015 году.

Что касается Хижниченко, то у одного из самых результативных игроков в истории сборной Казахстана есть другие варианты продолжения карьеры в КПЛ. В ближайшее время станет известно, оставит ли его в команде главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе. В прошедшем сезоне из-за тяжелой травмы Хижниченко провел в КПЛ лишь четыре матча.

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Карьеру Хижниченко начинал в родном «Востоке», а затем играл за «Астану», «Атырау», «Шахтер», польскую «Корону», «Актобе», «Тобол» и белорусский «Шахтер». За сборную Казахстана забил восемь голов в 46 матчах: по количеству игр он занимает шестое место, а в списке лучших бомбардиров — четвертое.