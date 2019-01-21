Участник Лиги Европы рискует потерять экс-форвардов сборной Казахстана
Шымкентский «Ордабасы» может потерять двух казахстанских нападающих, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» может потерять двух казахстанских нападающих, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Речь идет о Тохтаре Жангылышбае и Сергее Хижниченко, которые сейчас проходят
25-летним Жангылышбаем интересуется «Окжетпес», который уже пригласил
До «Кайсара» Жангылышбай выступал в родном «Шахтере», «Астане», «Кайрате», «Актобе», «Жетысу» и «Тоболе». За сборную Казахстана сыграл один матч в 2015 году.
Что касается Хижниченко, то у одного из самых результативных игроков в истории сборной Казахстана есть другие варианты продолжения карьеры в КПЛ. В ближайшее время станет известно, оставит ли его в команде главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе. В прошедшем сезоне
Карьеру Хижниченко начинал в родном «Востоке», а затем играл за «Астану», «Атырау», «Шахтер», польскую «Корону», «Актобе», «Тобол» и белорусский «Шахтер». За сборную Казахстана забил восемь голов в 46 матчах: по количеству игр он занимает шестое место, а в списке лучших бомбардиров — четвертое.
Напомним, что для усиления атаки «Ордабасы» подписал контракт с нападающим сборной Казахстана Алексеем Щеткиным из «Астаны». В будущем сезоне шымкентцы выступят в квалификации Лиги Европы.