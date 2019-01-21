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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один футболист присоединился к «Астане» на сборах в ОАЭ

18-летний полузащитник Мади Жакипбаев присоединился к «Астане» на сборах в ОАЭ, сообщает официальный сайт клуба.

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В 2016 году Жакипбаев стал самым юным дебютантом в истории «Астаны», сыграв в официальном матче в 16 лет. Всего за первую команду клуба он провел шесть встреч.

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Первую половину 2016 года Жакипбаев отыграл за «Шахтер», где дважды выходил на поле. Затем он вернулся в «Астану» и помог молодежной команде стать чемпионом второй лиги.

Днем ранее на сборах к «Астане» присоединились бразильский полузащитник Педро Энрике и хавбек сборной Казахстана Серикжан Мужиков, который восстановился после травм.

Первый сбор «Астаны» начался 15 января и продлится 15 дней. На нем чемпионы Казахстана проведут три товарищеских матча, соперниками в которых будут датские «Копенгаген» и «Мидтьюлланд», а также местный «Аль-Васл».

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