Еще один футболист присоединился к «Астане» на сборах в ОАЭ
18-летний полузащитник Мади Жакипбаев присоединился к «Астане» на сборах в ОАЭ, сообщает официальный сайт клуба.
18-летний полузащитник Мади Жакипбаев присоединился к «Астане» на сборах в ОАЭ, сообщает официальный сайт клуба.
В 2016 году Жакипбаев стал самым юным дебютантом в истории «Астаны», сыграв в официальном матче в 16 лет. Всего за первую команду клуба он провел шесть встреч.
Первую половину 2016 года Жакипбаев отыграл за «Шахтер», где дважды выходил на поле. Затем он вернулся в «Астану» и помог молодежной команде стать чемпионом второй лиги.
Днем ранее на сборах к «Астане» присоединились бразильский полузащитник Педро Энрике и хавбек сборной Казахстана Серикжан Мужиков, который восстановился после травм.
Первый сбор «Астаны» начался 15 января и продлится 15 дней. На нем чемпионы Казахстана проведут три товарищеских матча, соперниками в которых будут датские «Копенгаген» и «Мидтьюлланд», а также местный «Аль-Васл».