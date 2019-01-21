ПФЛК представила проект календаря футбольного сезона-2019 в Казахстане
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представляет проект
календаря
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представляет проект
календаря
Расписание с указанием клубов станет известно по итогам жеребьевки, которая состоится в феврале.
Ниже представлены даты проведения матчей.
3 марта.
Суперкубок Казахстана.
«Астана» — «Кайрат».
9−10 марта.
1 тур.
1
2 тур.
1
Официальные даты ФИФА.
3
3 тур.
3 апреля.
Резервный день.
6−7 апреля.
4 тур.
10 апреля.
Кубок Казахстана.
1/8 финала.
1
5 тур.
17 апреля.
Резервный день.
2
6 тур.
24 апреля.
Резервный день.
2
7 тур.
1 мая.
8 тур.
4−5 мая.
9 тур.
8 мая.
Кубок Казахстана.
Четвертьфинал.
1
10 тур.
15 мая.
Резервный день.
1
11 тур.
22 мая.
Кубок Казахстана.
Полуфинал, первые матчи.
2
12 тур.
1−2 июня.
13 тур.
3−11 июня.
Официальные даты ФИФА.
1
14 тур.
19 июня.
Кубок Казахстана.
Полуфинал, ответные матчи.
2
15 тур.
26 июня.
Резервный день.
2
16 тур.
5-
17 тур.
1
18 тур.
2
19 тур.
2
20 тур.
3−4 августа.
21 тур.
1
22 тур.
1
23 тур.
2
24 тур.
31 августа — 1 сентября.
25 тур.
2−10 сентября.
Официальные даты ФИФА.
1
26 тур.
21 сентября.
27 тур.
22 сентября.
Кубок Казахстана.
Финал.
25 сентября.
Резервный день.
2
28 тур.
5−6 октября.
29 тур.
7−15 октября.
Официальные даты ФИФА.
1
30 тур.
2
31 тур.
30 октября.
Резервный день.
2 ноября.
32 тур.
10 ноября.
33 тур.
1
Официальные даты ФИФА.
15 ноября.
Первый матч за право участия в
18 ноября.
Ответный матч за право участия в