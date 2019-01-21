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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

ПФЛК представила проект календаря футбольного сезона-2019 в Казахстане

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представляет проект
календаря премьер-лиги и Кубка в новом сезоне сезоне.

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Расписание с указанием клубов станет известно по итогам жеребьевки, которая состоится в феврале.

Ниже представлены даты проведения матчей.

3 марта.

Суперкубок Казахстана.

«Астана» — «Кайрат».

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9−10 марта.

Премьер-лига.

1 тур.

16—17 марта.

Премьер-лига.

2 тур.

18—26 марта.

Официальные даты ФИФА.

30—31 марта.

Премьер-лига.

3 тур.

3 апреля.

Резервный день.

6−7 апреля.

Премьер-лига.

4 тур.

10 апреля.

Кубок Казахстана.

1/8 финала.

13—14 апреля.

Премьер-лига.

5 тур.

17 апреля.

Резервный день.

20—21 апреля.

Премьер-лига.

6 тур.

24 апреля.

Резервный день.

26—27 апреля.

Премьер-лига.

7 тур.

1 мая.

Премьер-лига.

8 тур.

4−5 мая.

Премьер-лига.

9 тур.

8 мая.

Кубок Казахстана.

Четвертьфинал.

11—12 мая.

Премьер-лига.

10 тур.

15 мая.

Резервный день.

18—19 мая.

Премьер-лига.

11 тур.

22 мая.

Кубок Казахстана.

Полуфинал, первые матчи.

25—26 мая.

Премьер-лига.

12 тур.

1−2 июня.

Премьер-лига.

13 тур.

3−11 июня.

Официальные даты ФИФА.

15—16 июня.

Премьер-лига.

14 тур.

19 июня.

Кубок Казахстана.

Полуфинал, ответные матчи.

22—23 июня.

Премьер-лига.

15 тур.

26 июня.

Резервный день.

29—30 июня.

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Премьер-лига.

16 тур.

5-6—7 июля.

Премьер-лига.

17 тур.

13—14 июля.

Премьер-лига.

18 тур.

20—21 июля.

Премьер-лига.

19 тур.

27—28 июля.

Премьер-лига.

20 тур.

3−4 августа.

Премьер-лига.

21 тур.

10—11 августа.

Премьер-лига.

22 тур.

17—18 августа.

Премьер-лига.

23 тур.

24—25 августа.

Премьер-лига.

24 тур.

31 августа — 1 сентября.

Премьер-лига.

25 тур.

2−10 сентября.

Официальные даты ФИФА.

14—15 сентября.

Премьер-лига.

26 тур.

21 сентября.

Премьер-лига.

27 тур.

22 сентября.

Кубок Казахстана.

Финал.

25 сентября.

Резервный день.

28—29 сентября.

Премьер-лига.

28 тур.

5−6 октября.

Премьер-лига.

29 тур.

7−15 октября.

Официальные даты ФИФА.

19—20 октября.

Премьер-лига.

30 тур.

26—27 октября.

Премьер-лига.

31 тур.

30 октября.

Резервный день.

2 ноября.

Премьер-лига.

32 тур.

10 ноября.

Премьер-лига.

33 тур.

11—19 ноября.

Официальные даты ФИФА.

15 ноября.

Первый матч за право участия в премьер-лиге сезона 2020 года.

18 ноября.

Ответный матч за право участия в премьер-лиге сезона 2020 года.

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