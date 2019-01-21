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11:02 (мск), источник: ТАСС

В Боливии 13 человек погибли в результате падения с обрыва автобуса с футбольной командой

ТАСС, 21 января. Автобус упал с обрыва высотой 130 метров в Боливии, погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает аргентинская газета Clarin.

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Источник: AP 2019

По предварительным данным, падение автобуса было вызвано отказом тормозной системы. Отмечается, что в автобусе находились футболисты любительской команды из Аргентины «Сиклес Клуб Лавалье», четверо из них погибли, еще шестеро пострадали.

Инцидент произошел на дороге между городами Тариха и Потоси, в 58 километрах к северо-западу от Тарихи. Команда направлялись на турнир.

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