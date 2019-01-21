В Боливии 13 человек погибли в результате падения с обрыва автобуса с футбольной командой
ТАСС, 21 января. Автобус упал с обрыва высотой 130 метров в Боливии, погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
ТАСС, 21 января. Автобус упал с обрыва высотой 130 метров в Боливии, погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
По предварительным данным, падение автобуса было вызвано отказом тормозной системы. Отмечается, что в автобусе находились футболисты любительской команды из Аргентины «Сиклес Клуб Лавалье», четверо из них погибли, еще шестеро пострадали.
Инцидент произошел на дороге между городами Тариха и Потоси, в 58 километрах к