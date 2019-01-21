Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кьево
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Наполи2
Лацио1
Все события
Фоторепортажи
11Трудная победа «Ливерпуля» и другие события выходных
15Девять голов ПСЖ, победа «Арсенала» в дерби и другие события выходных
10:35 (мск), источник: Vesti.kz

Выставленный «Астаной» на трансфер легионер вернулся в родной клуб

Экс-полузащитник «Астаны» Агим Ибраими продолжит карьеру в родном македонском клубе «Шкендия», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Контракт подписан до 30 июня 2022 года. Ибраими является воспитанником «Шкендия», в котором в 17 лет смог пробиться в основной состав. Впоследствии играл за австрийский «Ред Булл», словенские «Олимпию», «Нафта» и «Марибор», турецкий «Эскишехирспор», итальянский «Кальяри».

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В июне 2016 года 30-летний македонец пополнил состав «Астаны». В чемпионате Казахстана провел шесть матчей, в которых отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов Ибраими отыграл четыре встречи и запомнился голом в ворота «Селтика» в гостях (1:2). В Лиге Европы на его счету один матч.

Через полгода после перехода «Астана» выставила Ибраими на трансфер. По словам генерального менеджера «Астаны» Саяна Хамитжанова, именно проблемы со здоровьем вынудили клуб пойти на такой шаг.

В дальнейшем Ибраими защищал цвета словенского «Домжале» (в 36 играх отметился шестью голами), откуда и перешел в «Шкендию». За сборную Македонии провел 38 матчей и забил семь голов.

Шкендия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский клуб объявил о переходе участника молодежного ЧМ
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию
Скандал-на-Дону. Реакция на возможный перенос матча Кубка России
Биатлонисты Поварницын и Латыпов выступят на этапе в Антхольце
Овечкин: Пришло время собраться и поговорить
Россиянин стал первой звездой матча в НХЛ (видео)
В крушении автобуса с футболистами в Боливии погибли 13 человек
Месси вышел и решил. Но есть и очень плохая новость для «Барсы»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь