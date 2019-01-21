Выставленный «Астаной» на трансфер легионер вернулся в родной клуб

Контракт подписан до 30 июня 2022 года. Ибраими является воспитанником «Шкендия», в котором в 17 лет смог пробиться в основной состав. Впоследствии играл за австрийский «Ред Булл», словенские «Олимпию», «Нафта» и «Марибор», турецкий «Эскишехирспор», итальянский «Кальяри».

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В июне 2016 года 30-летний македонец пополнил состав «Астаны». В чемпионате Казахстана провел шесть матчей, в которых отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов Ибраими отыграл четыре встречи и запомнился голом в ворота «Селтика» в гостях (1:2). В Лиге Европы на его счету один матч.

Через полгода после перехода «Астана» выставила Ибраими на трансфер. По словам генерального менеджера «Астаны» Саяна Хамитжанова, именно проблемы со здоровьем вынудили клуб пойти на такой шаг.