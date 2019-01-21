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11:44 (мск), источник: Р-Спорт

Марио Балотелли близок к подписанию контракта с «Марселем»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Ницца» Марио Балотелли близок к подписанию контракта с «Марселем», сообщает L’Equipe.

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Источник: Reuters

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер в начале декабря заявил, что клуб не намерен продолжать сотрудничество с Балотелли после окончания срока его контракта, который рассчитан до лета 2019 года.

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По данным L’Equipe, руководство «Марселя» уже договорилось с игроком по будущей зарплате и примет решение о подписании договора в ближайшие 24 часа.

Балотелли перешел в «Ниццу» в 2016 году, в составе французской команды провел 76 матчей, забил 43 гола.

Ранее он выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». За сборную Италии сыграл 36 матчей, забил 14 мячей.

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