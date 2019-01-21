Марио Балотелли близок к подписанию контракта с «Марселем»
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Ницца» Марио Балотелли близок к подписанию контракта с «Марселем», сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Ницца» Марио Балотелли близок к подписанию контракта с «Марселем», сообщает L’Equipe.
Президент «Ниццы»
По данным L’Equipe, руководство «Марселя» уже договорилось с игроком по будущей зарплате и примет решение о подписании договора в ближайшие 24 часа.
Балотелли перешел в «Ниццу» в 2016 году, в составе французской команды провел 76 матчей, забил 43 гола.
Ранее он выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». За сборную Италии сыграл 36 матчей, забил 14 мячей.