Казахстанский клуб объявил о переходе участника молодежного ЧМ
Защитник сборной Панамы по футболу Родерик Миллер перешел в «Окжетпес», сообщает официальный сайт клуба.
Защитник сборной Панамы по футболу Родерик Миллер перешел в «Окжетпес», сообщает официальный сайт клуба.
26-летний футболист прошел просмотр на сборах кокшетаусцев, после чего подписал однолетний контракт. В истории КПЛ он станет первым футболистом из Панамы.
Последним клубом 26-летнего Миллера был португальский клуб «Фейренсе», за который он провел один матч в текущем сезоне высшей лиги. Свою карьеру он начинал на родине, после чего переехал в Мексику, где играл за «Венадос». Затем центральный защитник выступал в Колумбии за «Атлетико Насьонал».
За сборную Панамы Миллер сыграл 27 матчей и забил один гол. Он участвовал в Золотом Кубке КОНКАКАФ и стал серебряным призером турнира. В 2011 году он играл на молодежном чемпионате мира в Колумбии. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.
Отметим, что Миллер стал седьмым новичком «Окжетпеса» в межсезонье. Ранее клуб подписал сербского хавбека Милана Стояновича («Радник», Сурдулица) и четырех казахстанцев — вратарей Давида Лорию («Кайрат») и Джурахона Бабаханова («Иртыш»), полузащитников Илью Калинина («Иртыш») и Азата Ерсалимова («Акжайык»), форварда Жасулана Молдакараева («Ордабасы»).
В 2018 году «Окжетпес» стал чемпионом первой лиги и вернулся в КПЛ. В декабре команду возглавил бывший капитан сборной Казахстана Андрей Карпович. который в конце 2018 года был временным главным тренером «Кайрата».