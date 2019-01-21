Казахстанский клуб объявил о переходе участника молодежного ЧМ

26-летний футболист прошел просмотр на сборах кокшетаусцев, после чего подписал однолетний контракт. В истории КПЛ он станет первым футболистом из Панамы.

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Последним клубом 26-летнего Миллера был португальский клуб «Фейренсе», за который он провел один матч в текущем сезоне высшей лиги. Свою карьеру он начинал на родине, после чего переехал в Мексику, где играл за «Венадос». Затем центральный защитник выступал в Колумбии за «Атлетико Насьонал».

За сборную Панамы Миллер сыграл 27 матчей и забил один гол. Он участвовал в Золотом Кубке КОНКАКАФ и стал серебряным призером турнира. В 2011 году он играл на молодежном чемпионате мира в Колумбии. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.

Отметим, что Миллер стал седьмым новичком «Окжетпеса» в межсезонье. Ранее клуб подписал сербского хавбека Милана Стояновича («Радник», Сурдулица) и четырех казахстанцев — вратарей Давида Лорию («Кайрат») и Джурахона Бабаханова («Иртыш»), полузащитников Илью Калинина («Иртыш») и Азата Ерсалимова («Акжайык»), форварда Жасулана Молдакараева («Ордабасы»).