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12:09 (мск), источник: Vesti.kz

Пропустивший гол от сборной Казахстана в Лиге наций вратарь подписал контракт с немецким клубом

Голкипер сборной Грузии по футболу Георгий Лория продолжит карьеру в клубе второй немецкой бундеслиги «Магдебург», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Контракт подписан на шесть месяцев. В прошлом году 32-летний Лория не имел достаточно игровой практики. Несмотря на это, главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс сделал на него ставку в Лиге наций.

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Как результат, экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Анжи» сыграл во всех матчах группового этапа и пропустил всего два мяча в новом турнире УЕФА, причем один из них в домашней игре с Казахстаном (2:1) — на 90-й минуте у гостей один гол отыграл Оралхан Омиртаев.

В то же время команда Грузии финишировала на первом месте в первой отборочной группе дивизиона D Лиги наций, благодаря чему пробилась в дивизион С и получила шанс побороться за путевку на Евро-2020.

«Магдебург» после 18 туров занимает предпоследнее, 17-е место в таблице, в активе команды 11 очков.

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