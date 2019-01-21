Пропустивший гол от сборной Казахстана в Лиге наций вратарь подписал контракт с немецким клубом

Источник: Vesti.kz

Контракт подписан на шесть месяцев. В прошлом году 32-летний Лория не имел достаточно игровой практики. Несмотря на это, главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс сделал на него ставку в Лиге наций.

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Как результат, экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Анжи» сыграл во всех матчах группового этапа и пропустил всего два мяча в новом турнире УЕФА, причем один из них в домашней игре с Казахстаном (2:1) — на 90-й минуте у гостей один гол отыграл Оралхан Омиртаев.

В то же время команда Грузии финишировала на первом месте в первой отборочной группе дивизиона D Лиги наций, благодаря чему пробилась в дивизион С и получила шанс побороться за путевку на Евро-2020.