Пропустивший гол от сборной Казахстана в Лиге наций вратарь подписал контракт с немецким клубом
Голкипер сборной Грузии по футболу Георгий Лория продолжит карьеру в клубе второй немецкой бундеслиги «Магдебург», передает корреспондент Vesti.kz.
Голкипер сборной Грузии по футболу Георгий Лория продолжит карьеру в клубе второй немецкой бундеслиги «Магдебург», передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт подписан на шесть месяцев. В прошлом году 32-летний Лория не имел достаточно игровой практики. Несмотря на это, главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс сделал на него ставку в Лиге наций.
Как результат,
В то же время команда Грузии финишировала на первом месте в первой отборочной группе дивизиона D Лиги наций, благодаря чему пробилась в дивизион С и получила шанс побороться за путевку на Евро-2020.
«Магдебург» после 18 туров занимает предпоследнее, 17-е место в таблице, в активе команды 11 очков.