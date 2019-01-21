Эмери заявил, что в «Арсенале» продолжают рассчитывать на Озила

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Озил в текущем сезоне сыграл 13 матчей за «канониров» в чемпионате Англии, однако пропустил четыре последних игры.

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Эмери подтвердил, что немецкий хавбек не принял участия в матче чемпионата Англии с «Челси» (2:0) в субботу не из-за травмы.

«Он готов был сыграть с “Челси”, но мы решили не выпускать его. Я провел с ним беседу. Я хочу, чтобы он был готов к ближайшим матчам. В предстоящих играх нам будет нужен каждый игрок, в том числе он, — приводит goal.com слова Эмери. — Месут подписал новый контракт в январе прошлого года, потому что полагал, что его будущее связано с “Арсеналом”. Его мнение с тех пор не изменилось».

Ранее сообщалось, что полузащитник Аарон Рэмзи летом текущего года перейдет в туринский «Ювентус» на правах свободного агента по истечении срока контракта с «Арсеналом».