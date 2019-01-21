Футболисты БАТЭ проведут три спарринга на первом сборе в Турции

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В первом спарринге команда Алексея Баги 29 января встретится с клубом «Сувон Самсунг Блюуингз» из Республики Корея, на 3 февраля намечена встреча с австрийским «Вольфсбергером», на 6 февраля игра с сербской «Войводиной» из Нови Сада.

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Серебряные призеры белорусского первенства футболисты солигорского «Шахтера» уже открыли игровую программу на сборе в Турции. В первом тренировочном поединке подопечные Сергея Ташуева уступили венгерскому «Уйпешту» из Будапешта со счетом 2:6. В составе проигравших отличились ветеран Николай Януш и новобранец солигорского клуба Владимир Хващинский. На 25 января запланирована игра с хорватским «Хайдуком» из Сплита, на 30 января — с болгарской «Витошей» и чешским клубом «Словацко» из Угерске-Градиште.