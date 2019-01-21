Футболисты БАТЭ проведут три спарринга на первом сборе в Турции

В первом спарринге команда Алексея Баги 29 января встретится с клубом «Сувон Самсунг Блюуингз» из Республики Корея, на 3 февраля намечена встреча с австрийским «Вольфсбергером», на 6 февраля игра с сербской «Войводиной» из Нови Сада.
Серебряные призеры белорусского первенства футболисты солигорского «Шахтера» уже открыли игровую программу на сборе в Турции. В первом тренировочном поединке подопечные Сергея Ташуева уступили венгерскому «Уйпешту» из Будапешта со счетом 2:6. В составе проигравших отличились ветеран Николай Януш и новобранец солигорского клуба Владимир Хващинский. На 25 января запланирована игра с хорватским «Хайдуком» из Сплита, на 30 января — с болгарской «Витошей» и чешским клубом «Словацко» из Угерске-Градиште.
Брестское «Динамо», занявшее 6-е место в чемпионате Беларуси, свой первый тренировочный сбор проведет в Объединенных Арабских Эмиратах с 26 января по 9 февраля. Брестчане планируют проверить свои силы в трех спаррингах: 30 января — с «Аль-Джазирой» (Абу-Даби, ОАЭ), 1 февраля — с китайским «Гуанчжоу Эвергранд», 8 февраля — с китайским «Шанхаем СИПГ». В составе шанхайского клуба выступает немало известных легионеров. Среди них бразильцы — форвард Халк, долгое время игравший в питерском «Зените», а также полузащитник Оскар, проведший несколько сезонов в лондонском «Челси».