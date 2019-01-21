«Кайсар» подписал африканца с восемью матчами за последние полтора сезона
Нападающий из ДР Конго Куле Мбомбо стал игроком «Кайсара». Об этом объявила
Нападающий из ДР Конго Куле Мбомбо стал игроком «Кайсара». Об этом объявила
Пока «Кайсар» не уточнил, на каких условиях состоялся переход Мбомбо. Не сообщаются и сроки контракта.
Всю карьеру 22-летний Мбомбо играет в арендах. Права на него принадлежат клубу «Вита» из чемпионата ДР Конго. В 2016 году он отправился в резервную команду бельгийского «Андерлехта», а затем побывал в словацком «Тренчине» и «Берсхот Вилрейке» из второй лиги Бельгии.
За последние полтора сезона Мбомбо провел всего восемь матчей в чемпионатах. Сначала он забил два гола в семи играх за «Берсхот Вилрейк», а 29 сентября 2018 года сыграл единственную встречу за «Тренчин».
В истории чемпионата Казахстана Мбомбо станет вторым легионером из ДР Конго после форварда Жуниора Кабананги, который выступает за «Астану».