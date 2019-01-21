«Кайсар» подписал африканца с восемью матчами за последние полтора сезона

Пока «Кайсар» не уточнил, на каких условиях состоялся переход Мбомбо. Не сообщаются и сроки контракта.

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Всю карьеру 22-летний Мбомбо играет в арендах. Права на него принадлежат клубу «Вита» из чемпионата ДР Конго. В 2016 году он отправился в резервную команду бельгийского «Андерлехта», а затем побывал в словацком «Тренчине» и «Берсхот Вилрейке» из второй лиги Бельгии.

За последние полтора сезона Мбомбо провел всего восемь матчей в чемпионатах. Сначала он забил два гола в семи играх за «Берсхот Вилрейк», а 29 сентября 2018 года сыграл единственную встречу за «Тренчин».