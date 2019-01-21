«Желаю удачи». Российский журналист — о выборе уроженца Казахстана из РПЛ и новом тренере сборной

Источник: РИА "Новости"

— Игорь Яковлевич, видели ли в деле Бахтиера Зайнутдинова, когда тот был игроком «Астаны»? Что скажете относительно его будущего в новой команде?

— Не могу сказать, что видел в деле Зайнутдинова. Как только смогу увидеть его в боевых условиях — сообщу вашему изданию.

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— В социальных сетях Вы положительно отнеслись к переходу экс-игрока ЦСКА Романа Еременко в «Ростов». Между тем, как полагают многие, именно он будет основным конкурентом Зайнутдинова. Шансов у казахстанца стало меньше?

— Безусловно, меньше. Таких людей, как Еременко, к тому же с двухлетним контрактом и серьезной зарплатой, берут в основной состав. К тому же мест для легионеров в стартовом составе всего шесть, и это, конечно, снижает шансы Зайнутдинова. Но в конечном счете все зависит от игрока и того, как он будет себя проявлять.

— В 2012 году Вы работали на чемпионате Европы, в котором сборная России разгромила Чехию. Тогда чешскую команду тренировал Михал Билек. Теперь он возглавил сборную Казахстана. Получится у него на новом месте?

— Заранее судить сложно. Нужно понять, как он адаптируется в Казахстане, как наладит отношения с игроками и выстроит контакт с руководством Федерации и клубов. Слишком много нюансов, которые не позволяют судить о перспективах тренера, что называется, на бумаге.

Я, например, был уверен, что в сборной Казахстана должно получиться у Александра Бородюка, квалифицированного специалиста, эрудированного и контактного человека, много лет здорово помогавшего таким маэстро, как Гус Хиддинк и Дик Адвокат. И уверен, что Бородюк на тренерской работе себя еще обязательно хорошо проявит.

Билеку же просто желаю удачи и знаю, что любой чешский тренер умеет ставить организованный, грамотный футбол с приличной тактической выучкой.

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— Не так давно в СМИ проходила информация о возможной смене гражданства экс-игроком «Спартака» и одноклубником Зайнутдинова Александром Зуевым, родившимся в Казахстане. В сборную России он не вызывается. Может быть, стоит вернуться на родину?

— Не думаю, что ему стоит соглашаться. Вот Александр Самедов не согласился на предложение сборной Азербайджана, и сейчас он — четвертьфиналист чемпионата мира в составе сборной России. Уверен, что и Зуеву стоит подождать. Потенциал у него есть, футболисты «Спартака» мне о нем высоко отзывались и жалели, что его продали в «Ростов».

Добавим, что Рабинер в настоящее время трудится в качестве обозревателя популярной спортивной газеты «Спорт-Экспресс». Он написал около двадцати книг о российском спорте.