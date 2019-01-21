«Вест Хэм» готов предложить «Аталанте» 40 млн евро за Сапату

Источник: AFP 2019

«Вест Хэм» планирует начать переговоры с «Аталантой» о трансфере форварда Дувана Сапаты, сообщает Football Italia.

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По информации Tuttosport, «молотобойцы» считают 27-летнего колумбийца идеальным кандидатом на замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который собирается в Китай, и готовы заплатить за Сапату 40 миллионов евро. При этом в Италии уверены, что, несмотря на заманчивое предложение, «Аталанта» не будет продавать своего лучшего форварда.

Права на Сапату принадлежат «Сампдории», а в команде из Бергамо он выступает на правах двухлетней аренды, по итогам которой «нерадзурри» могут воспользоваться опцией о выкупе его трансфера.