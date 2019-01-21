«Вест Хэм» готов предложить «Аталанте» 40 млн евро за Сапату
Итальянцы заявляют, что колумбиец не продается.
Итальянцы заявляют, что колумбиец не продается.
«Вест Хэм» планирует начать переговоры с «Аталантой» о трансфере форварда Дувана Сапаты, сообщает Football Italia.
По информации Tuttosport, «молотобойцы» считают 27-летнего колумбийца идеальным кандидатом на замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который собирается в Китай, и готовы заплатить за Сапату 40 миллионов евро. При этом в Италии уверены, что, несмотря на заманчивое предложение, «Аталанта» не будет продавать своего лучшего форварда.
Права на Сапату принадлежат «Сампдории», а в команде из Бергамо он выступает на правах двухлетней аренды, по итогам которой «нерадзурри» могут воспользоваться опцией о выкупе его трансфера.
В нынешнем сезоне на счету Сапаты 17 голов в 27 матчах во всех турнирах. Он неизменно забивает в последних семи турах серии A, а накануне сделал покер в ворота «Фрозиноне» (5:0).