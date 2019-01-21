Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кьево
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20.01
Наполи2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Все события
Фоторепортажи
15Девять голов ПСЖ, победа «Арсенала» в дерби и другие события выходных
15А вы помните Кубок Содружества? «Спартак», киевское «Динамо»...
14:11 (мск), источник: Советский спорт

«Вест Хэм» готов предложить «Аталанте» 40 млн евро за Сапату

Итальянцы заявляют, что колумбиец не продается.

Наверх
Источник: AFP 2019

«Вест Хэм» планирует начать переговоры с «Аталантой» о трансфере форварда Дувана Сапаты, сообщает Football Italia.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

По информации Tuttosport, «молотобойцы» считают 27-летнего колумбийца идеальным кандидатом на замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который собирается в Китай, и готовы заплатить за Сапату 40 миллионов евро. При этом в Италии уверены, что, несмотря на заманчивое предложение, «Аталанта» не будет продавать своего лучшего форварда.

Права на Сапату принадлежат «Сампдории», а в команде из Бергамо он выступает на правах двухлетней аренды, по итогам которой «нерадзурри» могут воспользоваться опцией о выкупе его трансфера.

В нынешнем сезоне на счету Сапаты 17 голов в 27 матчах во всех турнирах. Он неизменно забивает в последних семи турах серии A, а накануне сделал покер в ворота «Фрозиноне» (5:0).

Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аталанта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Стекло в ботинки не сыпала, но соперниц подставляла». Медведева разоткрове
Олег Кононов: Контракт с Еременко расторгнут. На эту позицию есть более мол
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию
Медведева в Канаду, остальные — в Минск. Там стартует ЧЕ
«Сибирь» рванет к плей-офф. Превью недели КХЛ
Овечкин: Пришло время собраться и поговорить
Эмери заявил, что в «Арсенале» продолжают рассчитывать на Озила
В крушении автобуса с футболистами в Боливии погибли 13 человек
«Краснодар» интересуется полузащитником польского «Леха»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь