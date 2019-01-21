«Ордабасы» погасил долги по зарплате

«Сине-белые» свой первый сбор начали в Шымкенте. 23 января основная команда «Ордабасы» отправится на УТС в Турцию, на которых она пробудет в течение месяца и за это время команда планирует провести восемь контрольных матчей.

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— Собрались мы 11 января, начали работу, могу сказать мы тренировались с хорошим настроением, все ребята приехали, видно, что хорошо отдохнули, соскучились за футболом. Сбор прошел на должном уровне, руководству клуба удалось сохранить костяк команды, также остался и тренерский штаб, который в сложный момент провел очень хорошую работу, и в результате нам удалось завоевать путевку в Лигу Европы.

Сейчас нам намного легче, потому-что руководство выполнили свое обещание и погасили долги по зарплате, мы в свою очередь благодарны им, теперь мы можем спокойно работать и готовиться к сезону, мы и тогда не сомневались, что выплатят деньги, мы полностью доверяем руководству клуба. Далее нам предстоит сбор в Турции, где надеюсь к нам присоединятся новички, я думаю желающих много, кто хотел бы поиграть в «Ордабасы», уверен к нам придут квалифицированные футболисты, которые точно усилят команду.