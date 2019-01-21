Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кьево
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20.01
Наполи2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Все события
Фоторепортажи
15Девять голов ПСЖ, победа «Арсенала» в дерби и другие события выходных
15А вы помните Кубок Содружества? «Спартак», киевское «Динамо»...
14:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» погасил долги по зарплате

Полузащитник шымкентского «Ордабасы» Кирилл Ковальчук подвел итоги первых сборов и рассказал об атмосфере в команде.

Наверх

«Сине-белые» свой первый сбор начали в Шымкенте. 23 января основная команда «Ордабасы» отправится на УТС в Турцию, на которых она пробудет в течение месяца и за это время команда планирует провести восемь контрольных матчей.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

— Собрались мы 11 января, начали работу, могу сказать мы тренировались с хорошим настроением, все ребята приехали, видно, что хорошо отдохнули, соскучились за футболом. Сбор прошел на должном уровне, руководству клуба удалось сохранить костяк команды, также остался и тренерский штаб, который в сложный момент провел очень хорошую работу, и в результате нам удалось завоевать путевку в Лигу Европы.

Сейчас нам намного легче, потому-что руководство выполнили свое обещание и погасили долги по зарплате, мы в свою очередь благодарны им, теперь мы можем спокойно работать и готовиться к сезону, мы и тогда не сомневались, что выплатят деньги, мы полностью доверяем руководству клуба. Далее нам предстоит сбор в Турции, где надеюсь к нам присоединятся новички, я думаю желающих много, кто хотел бы поиграть в «Ордабасы», уверен к нам придут квалифицированные футболисты, которые точно усилят команду.

У нас очень высокие цели на новый сезон, мы должны порадовать наших болельщиков. Большие цели ставит и сам город Шымкент — Третий Мегаполис в Казахстане, знаю, что будет реконструкция центрального стадиона, поэтому хочется, чтобы и команда соответствовало данному статусу. Очень важно, что сейчас и игроки, и тренерский штаб, а также руководство клуба в одном направлении движутся, есть понимание нашей цели и полное доверие, у нас сейчас очень хороший коллектив, — цитирует Ковальчука пресс-служба клуба.

Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
300 000 долларов за фунт. "Канело" учел ошибку Головкина и придумал штраф для Джейкобса за перевес
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию
Медведева в Канаду, остальные — в Минск. Там стартует ЧЕ
«Сибирь» рванет к плей-офф. Превью недели КХЛ
Овечкин: Пришло время собраться и поговорить
Эмери заявил, что в «Арсенале» продолжают рассчитывать на Озила
В крушении автобуса с футболистами в Боливии погибли 13 человек
«Краснодар» интересуется полузащитником польского «Леха»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь