«Ордабасы» погасил долги по зарплате
Полузащитник шымкентского «Ордабасы» Кирилл Ковальчук подвел итоги первых сборов и рассказал об атмосфере в команде.
Полузащитник шымкентского «Ордабасы» Кирилл Ковальчук подвел итоги первых сборов и рассказал об атмосфере в команде.
«Сине-белые» свой первый сбор начали в Шымкенте. 23 января основная команда «Ордабасы» отправится на УТС в Турцию, на которых она пробудет в течение месяца и за это время команда планирует провести восемь контрольных матчей.
— Собрались мы 11 января, начали работу, могу сказать мы тренировались с хорошим настроением, все ребята приехали, видно, что хорошо отдохнули, соскучились за футболом. Сбор прошел на должном уровне, руководству клуба удалось сохранить костяк команды, также остался и тренерский штаб, который в сложный момент провел очень хорошую работу, и в результате нам удалось завоевать путевку в Лигу Европы.
Сейчас нам намного легче,
У нас очень высокие цели на новый сезон, мы должны порадовать наших болельщиков. Большие цели ставит и сам город Шымкент — Третий Мегаполис в Казахстане, знаю, что будет реконструкция центрального стадиона, поэтому хочется, чтобы и команда соответствовало данному статусу. Очень важно, что сейчас и игроки, и тренерский штаб, а также руководство клуба в одном направлении движутся, есть понимание нашей цели и полное доверие, у нас сейчас очень хороший коллектив, — цитирует Ковальчука