«Дженоа»: Решение о переходе Пёнтека в «Милан» будет принято в течение 48 часов

«Переговоры во время матча — это проблема. Сегодня нам предстоит провести трудную игру с “Миланом”. Мы провели встречу с россонери и решили увидеться после матча, чтобы обсудить судьбу Пёнтека. Мы уже выложили свои карты на стол. В следующие 48 часов всё разрешится. Сможет ли Кшиштоф хорошо проявить себя в “Милане”? Надеюсь. В “Милане” или у нас — посмотрим», — цитирует Перинетти Football Italia со ссылкой на Radio Anch’io Sport.



Ранее сообщалось, что «Милан» арендует Пёнтека с последующим обязательным выкупом прав на футболиста за € 40 млн. В услугах 23-летнего польского нападающего также были заинтересованы «Реал», дортмундская «Боруссия» и «Атлетико».