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15:03 (мск), источник: Prosports.kz

Неймар: Уважаю критику Пеле, но не согласен с ней

Нападающий ПСЖ Неймар ответил на критические замечания бывшего форварда сборной Бразилии Пеле, передает Prosports.kz со ссылкой на Goal.

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Источник: Reuters

«Сложно защищать Неймара после всего того, чем он занимается помимо футбола. Я говорил с ним и напомнил ему о его способностях. Ему не повезло, потому что Бразилия не выиграла чемпионат мира, и о нем много говорили в связи с этим», — заявил ранее легендарный футболист.

«Мне она показалась интересной. Если вы не побеждаете, то она появляется. Я никогда не симулировал на чемпионате мира, на мне фолили. Сегодня люди много говорят об этом, потому что это Неймар. Я уважаю критику Пеле, но не согласен с ней», — приводит ответ форварда ПСЖ Goal.

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