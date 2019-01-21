Неймар: Уважаю критику Пеле, но не согласен с ней
Нападающий ПСЖ Неймар ответил на критические замечания бывшего форварда сборной Бразилии Пеле, передает Prosports.kz со ссылкой на Goal.
Нападающий ПСЖ Неймар ответил на критические замечания бывшего форварда сборной Бразилии Пеле, передает Prosports.kz со ссылкой на Goal.
«Сложно защищать Неймара после всего того, чем он занимается помимо футбола. Я говорил с ним и напомнил ему о его способностях. Ему не повезло, потому что Бразилия не выиграла чемпионат мира, и о нем много говорили в связи с этим», — заявил ранее легендарный футболист.
«Мне она показалась интересной. Если вы не побеждаете, то она появляется. Я никогда не симулировал на чемпионате мира, на мне фолили. Сегодня люди много говорят об этом, потому что это Неймар. Я уважаю критику Пеле, но не согласен с ней», — приводит ответ форварда ПСЖ Goal.