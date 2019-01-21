Нападающий «Барселоны» Дембеле пропустит 15 дней из-за травмы
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Футболист испанской «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя на две недели
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Футболист испанской «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя на две недели
Дембеле получил травму в матче чемпионата Испании с «Леганесом» в воскресенье (3:1).
Француз забил первый гол своей команды на 32-й минуте, а на 68-й был заменен.
«Ожидаемый срок восстановления футболиста составляет 15 дней», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Дембеле провел 27 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах, забил 13 голов.