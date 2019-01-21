Нападающий «Барселоны» Дембеле пропустит 15 дней из-за травмы

Источник: Reuters

Дембеле получил травму в матче чемпионата Испании с «Леганесом» в воскресенье (3:1).

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Француз забил первый гол своей команды на 32-й минуте, а на 68-й был заменен.

«Ожидаемый срок восстановления футболиста составляет 15 дней», — говорится в сообщении.