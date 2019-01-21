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15:06 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий «Барселоны» Дембеле пропустит 15 дней из-за травмы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Футболист испанской «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя на две недели из-за повреждения голеностопа, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Reuters

Дембеле получил травму в матче чемпионата Испании с «Леганесом» в воскресенье (3:1).

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Француз забил первый гол своей команды на 32-й минуте, а на 68-й был заменен.

«Ожидаемый срок восстановления футболиста составляет 15 дней», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Дембеле провел 27 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах, забил 13 голов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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