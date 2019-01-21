«Хотел в топ-команду, а попал в “Кайрат”». Что нужно знать о новичке алматинского клуба из РПЛ

Если верить российским СМИ, алматинский клуб им интересовался летом, когда он еще покинул «Тосно». В тот период заполучить легионера хотели и другие потенциальные работодатели — «Бейтар», «Мальорка», «Хетафе», «Црвена Звезда» и несколько турецких клубов, но сам игрок предпочел остаться в России с целью попасть в какой-нибудь топ-клуб. В итоге, перешел в «Енисей», который после первого круга расположился на последнем, 16-м месте в РПЛ.

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Как известно, контракт с красноярским клубом подписывался на два года, но спустя полгода стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Однако вместо топового клуба серб перебрался в «Кайрат».

По идее, 26-летний серб должен укрепить оборону «Кайрата». Как-никак в своих прежних командах он был ведущим игроком. Но до какого времени он будет держать свой уровень, неизвестно. Все же не секрет, что многие легионеры за здравие начинают свое выступление в КПЛ, а потом заметно регрессируют. Это, кстати, проявлялось не только у бывших иностранцев алматинского клуба.

Интересно, что Дугалич мечтал попасть в свою любимую команду «Челси». Даже в «Тосно» взял себе 26-й игровой номер, под которым в свое время за лондонцев играл Джон Терри. При этом он серьезно верил в то, что с помощью российского чемпионата сможет обратить на себя внимание европейских скаутов и уехать в тот же АПЛ, тем более через это ранее проходили другие сербские игроки Неманья Видич и Бранислав Иванович: первый из московского «Спартака» перешел в «Манчестер Юнайтед» (2006 год), а второй из «Локомотива» — в «Челси» (2008).

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Хочется надеяться, что с переездом в КПЛ новичок «Кайрата» не снизит к себе требования, а будет стремиться и дальше расти. Кто знает, может ему посчастливится заинтересовать другие европейские клубы (необязательно английские). Тогда как отъезды экс-игроков «Астаны» Неманьи Максимовича и Патрика Твумаси в Ла Лигу должны послужить для него хорошим стимулом.