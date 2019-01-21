«Хотел в топ-команду, а попал в “Кайрат”». Что нужно знать о новичке алматинского клуба из РПЛ
В зимнее межсезонье сербский защитник Раде Дугалич присоединился к «Кайрату», подписав контракт на два года, передает корреспондент Vesti.kz.
В зимнее межсезонье сербский защитник Раде Дугалич присоединился к «Кайрату», подписав контракт на два года, передает корреспондент Vesti.kz.
Если верить российским СМИ, алматинский клуб им интересовался летом, когда он еще покинул «Тосно». В тот период заполучить легионера хотели и другие потенциальные работодатели — «Бейтар», «Мальорка», «Хетафе», «Црвена Звезда» и несколько турецких клубов, но сам игрок предпочел остаться в России с целью попасть в
Как известно, контракт с красноярским клубом подписывался на два года, но спустя полгода стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Однако вместо топового клуба серб перебрался в «Кайрат».
По идее, 26-летний серб должен укрепить оборону «Кайрата».
Интересно, что Дугалич мечтал попасть в свою любимую команду «Челси». Даже в «Тосно» взял себе 26-й игровой номер, под которым в свое время за лондонцев играл Джон Терри. При этом он серьезно верил в то, что с помощью российского чемпионата сможет обратить на себя внимание европейских скаутов и уехать в тот же АПЛ, тем более через это ранее проходили другие сербские игроки Неманья Видич и Бранислав Иванович: первый из московского «Спартака» перешел в «Манчестер Юнайтед» (2006 год), а второй из «Локомотива» — в «Челси» (2008).
Хочется надеяться, что с переездом в КПЛ новичок «Кайрата» не снизит к себе требования, а будет стремиться и дальше расти. Кто знает, может ему посчастливится заинтересовать другие европейские клубы (необязательно английские). Тогда как отъезды
Напомним, что в карьере Дугалича также были российское «Торпедо» из Армавира, армянские «Арарат» и «Улисс», боснийские «Олимпик», сербские «Радник», «Цар Константин», «Синджелич» и «Раднички Ниш». Трансферная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.