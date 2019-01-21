Юрий Остроух продолжит карьеру в «Минске»

Юрий Остроух родился в Лиде 21 января 1988 года. За «Минск» он дебютировал 10 апреля 2012 года в матче против солигорского «Шахтера». За «красно-синих» с 2012 по 2015 год в чемпионатах страны он провел 103 матча, в которых забил 8 голов. Затем защитник выступал в минском «Динамо». В августе 2018 года Юрий вновь вернулся в стан «горожан» и провел до конца сезона десять игр в форме «Минска».