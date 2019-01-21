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15:20 (мск), источник: Прессбол

Юрий Остроух продолжит карьеру в «Минске»

Защитник Юрий Остроух продолжит карьеру в «Минске», 21 января он подписал новый контракт с клубом.

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Об этом сообщает пресс-служба ФК «Минск».

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Юрий Остроух родился в Лиде 21 января 1988 года. За «Минск» он дебютировал 10 апреля 2012 года в матче против солигорского «Шахтера». За «красно-синих» с 2012 по 2015 год в чемпионатах страны он провел 103 матча, в которых забил 8 голов. Затем защитник выступал в минском «Динамо». В августе 2018 года Юрий вновь вернулся в стан «горожан» и провел до конца сезона десять игр в форме «Минска».

Мастер спорта международного класса Юрий Остроух имеет в своей коллекции серебряные и бронзовые медали чемпионата Беларуси, бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы 2011 года. Защитник в 2013 году в составе «Минска» стал обладателем Кубка страны.

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