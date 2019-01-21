Бочаров стал игроком «Тобола»
Костанайский «Тобол» объявил о подписании контракта с 26-летним российским полузащитником Никитой Бочаровым, сообщает Prosports.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
Костанайский «Тобол» объявил о подписании контракта с 26-летним российским полузащитником Никитой Бочаровым, сообщает Prosports.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
Карьера Бочарова началась в родном
В следующем сезоне Бочаров перебрался в Казахстан, где подписал контракт с «Актобе». В составе
Последним клубом Бочарова был «Ордабасы», где Никита провел два предыдущих сезона. За шымкентцев полузащитник сыграл более 60 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач. В 2017-м году завоевал с командой бронзовые медали.
Контракт Никиты Бочарова с «Тоболом» рассчитан на два года.