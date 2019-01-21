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15:24 (мск), источник: Prosports.kz

Бочаров стал игроком «Тобола»

Костанайский «Тобол» объявил о подписании контракта с 26-летним российским полузащитником Никитой Бочаровым, сообщает Prosports.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Карьера Бочарова началась в родном Санкт-Петербурге, где полузащитник выступал за «Зенит». В 2012-м году Никита подписал трехлетнее соглашение с казанским «Рубином». Затем были периоды выступлений за «Нефтехимик» и «Рубин-2» на правах аренды. В 2015-м году подписал контракт с «Томью».

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В следующем сезоне Бочаров перебрался в Казахстан, где подписал контракт с «Актобе». В составе красно-белых полузащитник стал одним из ключевых игроков. В «Актобе» провел более 30 матчей и забил семь мячей.

Последним клубом Бочарова был «Ордабасы», где Никита провел два предыдущих сезона. За шымкентцев полузащитник сыграл более 60 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач. В 2017-м году завоевал с командой бронзовые медали.

Контракт Никиты Бочарова с «Тоболом» рассчитан на два года.

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