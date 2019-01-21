Sky Sport: Боатенг может перейти в «Барселону»
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Сассуоло»
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Сассуоло»
По данным источника, «Барселона» арендует у «Сассуоло» 31-летнего футболиста с возможностью полностью выкупить права на игрока.
Боатенг в нынешнем сезоне забил пять голов в 15 матчах за «Сассуоло». Ранее он выступал за «Айнтрахт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Портсмут», «Тоттенхэм», «Боруссию» (Дортмунд) и «Герту».