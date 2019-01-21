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15:52 (мск), источник: Р-Спорт

Sky Sport: Боатенг может перейти в «Барселону»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время может перейти в испанскую «Барселону», сообщает на своем сайте журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

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Источник: AP 2019

По данным источника, «Барселона» арендует у «Сассуоло» 31-летнего футболиста с возможностью полностью выкупить права на игрока.

Боатенг в нынешнем сезоне забил пять голов в 15 матчах за «Сассуоло». Ранее он выступал за «Айнтрахт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Портсмут», «Тоттенхэм», «Боруссию» (Дортмунд) и «Герту».

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