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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-легионером «Кайрата» заинтересовались в Европе после отъезда из Казахстана

Греческий «Арис» хочет подписать защитника сборной Тринидада и Тобаго Шелдона Бато, сообщает SDNA.gr.

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Клуб ищет усиление в центр обороны и заинтересовался 27-летним Бато, который последние полтора сезона выступал за «Кайрат».

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Во всех турнирах за алматинцев он провел 47 матчей, в которых отметился одним ассистом и семью предупреждениями.

После 16 туров «Арис» идет на шестом месте в греческой суперлиге. В прошлом сезоне клуб стал победителем второй по силе лиги и вернулся в элиту после двухгодичного отсутствия.

До Казахстана Бато играл за российские «Крылья Советов», бельгийский «Мехелен» и тринидадские «Норт-Ист Старз» и «Сан-Хуан Джаблоти». За сборную забил три мяча в 33 матчах.

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