Экс-легионером «Кайрата» заинтересовались в Европе после отъезда из Казахстана
Греческий «Арис» хочет подписать защитника сборной Тринидада и Тобаго Шелдона Бато, сообщает SDNA.gr.
Греческий «Арис» хочет подписать защитника сборной Тринидада и Тобаго Шелдона Бато, сообщает SDNA.gr.
Клуб ищет усиление в центр обороны и заинтересовался 27-летним Бато, который последние полтора сезона выступал за «Кайрат».
Во всех турнирах за алматинцев он провел 47 матчей, в которых отметился одним ассистом и семью предупреждениями.
После 16 туров «Арис» идет на шестом месте в греческой суперлиге. В прошлом сезоне клуб стал победителем второй по силе лиги и вернулся в элиту после двухгодичного отсутствия.
До Казахстана Бато играл за российские «Крылья Советов», бельгийский «Мехелен» и тринидадские «Норт-Ист Старз» и «Сан-Хуан Джаблоти». За сборную забил три мяча в 33 матчах.