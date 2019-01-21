Экс-легионером «Кайрата» заинтересовались в Европе после отъезда из Казахстана

Клуб ищет усиление в центр обороны и заинтересовался 27-летним Бато, который последние полтора сезона выступал за «Кайрат».

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Во всех турнирах за алматинцев он провел 47 матчей, в которых отметился одним ассистом и семью предупреждениями.

После 16 туров «Арис» идет на шестом месте в греческой суперлиге. В прошлом сезоне клуб стал победителем второй по силе лиги и вернулся в элиту после двухгодичного отсутствия.