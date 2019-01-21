Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа0
Милан2
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кьево
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20.01
Наполи2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Все события
Фоторепортажи
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
8КАМАЗы в пустынях Дакара
19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» победил «Дженоа» и поднялся в зону Лиги чемпионов

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Милан» победил «Дженоа» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Матч обслуживал арбитр Даниэле Орсато.

Наверх
Источник: Reuters
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Счёт на 72-й минуте открыл Фабио Борини, которому ассистировал Андреа Конти. В конце встречи преимущество миланского клуба закрепил Сусо с паса Патрика Кутроне.

Благодаря победе «Милан», набрав 34 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Напомним, что четвёртое место даёт путёвку в Лигу чемпионов. «Дженоа» (20) остался на 14-м месте.

Следующий матч «Милан» проведёт на своём поле с «Наполи». Встреча состоится 26 января. «Дженоа» предстоит выездная игра с «Эмполи», которая пройдёт 28 января.

Дженоа 0:2
Первый тайм: 0:0
Милан
21.01.2019, 17:00 основной раунд: 20-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Чезаре Пранделли Дженнаро Гаттузо
Голы
11 Фабио Борини (А. Конти) 72′
8 Хесус Хоакин Сусо (П. Кутроне) 83′
Составы
Йонуц Раду 97
Доменико Кришито 4
41′ Кристиан Ромеро 17
77′ Эрвин Зуканович 87
70′ Эстебан Ролон 18
Дарко Лазович 22
Даниэль Бесса 24
Кристиан Куаме 11
76′ Давиде Бираски 14
Педру Перейра 32
84′ Мигел Велозу 44
Никола Дальмонте 26
58′ Горан Пандев 19
Андреа Фавилли 39
99 Джанлуиджи Доннарумма
20 Иньяцио Абате
22 Матео Пабло Музаккьо
68 Рикардо Родригес
14 Темуе Бакайоко
39 Лукас Пакета 58′
11 Фабио Борини 8′
63 Патрик Кутроне 45+1′
17 Кристиан Сапата 14′
12 Андреа Конти
8 Хесус Хоакин Сусо 88′
7 Самуэль Кастильехо
10 Хакан Чалханоглу 79′
4 Хосе Маури
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 6
5 Угловые 6
14 Фолы 16
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Дженоа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку засудили в Японии!
Самые красивые фигуристки Чемпионата Европы 2019 года!
Шипулин принял решение участвовать в праймериз «Единой России»
Побитый Нурмагомедовым боец захотел реванша
Российская фигуристка назвала глупостью свои слова о допинге
Медведев проиграл Джоковичу в четвертом круге Australian Open
Серена Уильямс по ошибке посчитала себя первой ракеткой мира
РФС не стал переносить матч Кубка России «Ростов» — «Краснодар»
СМИ: Игроком «Сассуоло» интересуются в «Барселоне»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь