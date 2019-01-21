«Милан» победил «Дженоа» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Источник: Reuters

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Счёт на 72-й минуте открыл Фабио Борини, которому ассистировал Андреа Конти. В конце встречи преимущество миланского клуба закрепил Сусо с паса Патрика Кутроне.

Благодаря победе «Милан», набрав 34 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Напомним, что четвёртое место даёт путёвку в Лигу чемпионов. «Дженоа» (20) остался на 14-м месте.