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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

Испанский тренер Феррер после увольнения из «Кайрата» нашел работу в Африке

Бывший главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Алос Феррер нашел новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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43-летний испанский специалист возглавил марокканский «ФАР Рабат». Клуб является 12-кратным чемпионом Марокко и 11-кратным обладателем Кубка страны.

«Очень счастлив сообщить о новом этапе в моей жизни, в качестве тренера “ФАР Рабат”. С большим желанием начинаю работу и принимаю вызов в столь историческим и победным клубом», — сообщил Феррер на своей странице в Instagram.

Испанец возглавил «Кайрат» летом 2017 года. Под его руководством алматинский клуб клуб дважды выиграл Кубок Казахстана и дважды стал серебряным призером. В октябре прошлого года «Кайрат» уволил Феррера.

Добавим, что в ноябре «Кайрат» назначил нового главного тренера. Им стал 30-летний белорус Алексей Шпилевский.

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