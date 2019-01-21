Испанский тренер Феррер после увольнения из «Кайрата» нашел работу в Африке

43-летний испанский специалист возглавил марокканский «ФАР Рабат». Клуб является 12-кратным чемпионом Марокко и 11-кратным обладателем Кубка страны.

«Очень счастлив сообщить о новом этапе в моей жизни, в качестве тренера “ФАР Рабат”. С большим желанием начинаю работу и принимаю вызов в столь историческим и победным клубом», — сообщил Феррер на своей странице в Instagram.

Испанец возглавил «Кайрат» летом 2017 года. Под его руководством алматинский клуб клуб дважды выиграл Кубок Казахстана и дважды стал серебряным призером. В октябре прошлого года «Кайрат» уволил Феррера.