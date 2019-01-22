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00:22 (мск), источник: Р-Спорт

Суд в Мадриде рассмотрит дело Роналду, обвиняемого в неуплате налогов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Провинциальный суд Мадрида во вторник рассмотрит дело нападающего сборной Португалии по футболу и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого обвиняют в неуплате налогов.

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Источник: AP 2019

Заседание по делу Роналду, на котором, как ранее сообщили испанские СМИ, он собирается присутствовать лично, начнется в 9.50 по местному времени (11.50 мск) в Провинциальном суде Мадрида.

Обвинения

Испанская прокуратура предъявила португальскому футболисту обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 год, сумма оценивается в 5,7 миллиона евро. В то время Роналду выступал в Испании за мадридский «Реал». Прокуратура требует приговорить его к 23 месяцам тюрьмы. Однако, как правило, приговоры до двух лет заключения в Испании отбываются условно, если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности.

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Роналду отказали в усилении мер безопасности

Португальский футболист просил усилить меры безопасности перед заседанием при входе в здание суда. Суд отказал Роналду в этой просьбе, так как не нашел обстоятельств, указывающих на то, что ему может что-то угрожать.

Ожидается, что на суде Роналду признает себя виновным и получит условный двухлетний срок в соответствии с соглашением, которое он заключил ранее с налоговыми органами Испании. Кроме того, футболист выплатит штраф в размере 18,8 миллиона евро.

Дело Хаби Алонсо

Параллельно в Провинциальном суде Мадрида будут рассматривать дело в отношении другого экс-футболиста мадридского «Реала» Хаби Алонсо. Заседание начнется в 10.00 (12.00 мск). На скамье подсудимых, помимо Алонсо, окажутся его налоговый консультант Иван Салдуа Аскуэнага и глава консультационной фирмы Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos Игнаси Маэстре Касанова. Прокуратура требует приговорить каждого из них, включая Алонсо, к пяти годам заключения за налоговые преступления в 2010, 2011, 2012 годах, а также штрафу в размере 4 миллиона евро.

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