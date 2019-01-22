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00:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» с разгромным счётом обыграл аутсайдера Серии А

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Кьево». Встреча команд состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2019

На 13-й минуте нападающий туринцев Дуглас Коста открыл счёт в матче. В конце первого тайма полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан забил гол и упрочил преимущество хозяев. На 52-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Кьево», однако форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел его реализовать. Третий гол туринской команды на свой счёт записал защитник Даниэле Ругани.

«Ювентус» набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (8) располагается на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Италии.

Ювентус 3:0
Первый тайм: 2:0
Кьево
21.01.2019, 22:30 основной раунд: 20-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Доменико Ди Карло
Голы
13′ Дуглас Коста (П. Дибала) 11
45′ Эмре Джан (П. Дибала) 23
84′ Даниэле Ругани (Ф. Бернардески) 24
Нереализованные пенальти
52′ Криштиану Роналду 7
Составы
Маттиа Перин 22
80′ Маттиа Де Шильо 2
Джорджо Кьеллини 3
Даниэле Ругани 24
Блез Матюиди 14
Эмре Джан 23
Криштиану Роналду 7
Пауло Дибала 10
89′ Алекс Сандру 12
Мойзе Кин 18
76′ Дуглас Коста 11
Родриго Бентанкур 30
86′ Федерико Бернардески 33
Леонардо Спинаццола 37
70 Стефано Соррентино
14 Маттия Бани 51′
15 Лука Россеттини
40 Ненад Томович
8 Иван Радованович
13 Софьян Кийен 83′
17 Эмануэле Джаккерини
69 Риккардо Меджорини
27 Фабио Депаоли 66′
44 Павел Ярошиньски
56 Перпарим Хетемай 61′
55 Эмануэль Виньято
31 Серджо Пеллиссьер 65′
9 Мариуш Стемпиньски
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 3
12 Угловые 5
10 Фолы 7
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Пиччинини (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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