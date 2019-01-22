«Ювентус» с разгромным счётом обыграл аутсайдера Серии А
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Кьево». Встреча команд состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Кьево». Встреча команд состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 13-й минуте нападающий туринцев Дуглас Коста открыл счёт в матче. В конце первого тайма полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан забил гол и упрочил преимущество хозяев. На 52-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Кьево», однако форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел его реализовать. Третий гол туринской команды на свой счёт записал защитник Даниэле Ругани.
«Ювентус» набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (8) располагается на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Италии.
|Массимилиано Аллегри
|Доменико Ди Карло
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|3
|12
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Пиччинини (Италия)