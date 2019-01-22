«Ювентус» с разгромным счётом обыграл аутсайдера Серии А

На 13-й минуте нападающий туринцев Дуглас Коста открыл счёт в матче. В конце первого тайма полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан забил гол и упрочил преимущество хозяев. На 52-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Кьево», однако форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел его реализовать. Третий гол туринской команды на свой счёт записал защитник Даниэле Ругани.