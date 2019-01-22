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08:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Эйбар» обыграл «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты «Эйбара» разгромили «Эспаньол» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на поле «Эйбара», завершилась со счетом 3:0. Голы забили Серхио Энрич (24-я минута), Пабло де Бласис (52) и Шарлес (84).

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Эйбар 3:0
Первый тайм: 1:0
Эспаньол
21.01.2019, 23:00 Зрители: 3592 основной раунд: 20-й тур Municipal de Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Руби
Голы
24′ Аметльер Серхио Энрич (П. Диоп) 9
52′ Пабло Де Бласис (П. Бигас) 16
84′ Диас де Оливейра Шарлес 19
Составы
Унамуно Асьер Риесго 13
Педро Бигас 3
Рубен Пенья 11
Вальдес Диас Хосе Анхель 15
Марк Кукурелья 20
Анайц Арбилья 23
Папакули Диоп 8
28′ Хоан Хордан 24
86′ 87′ Аметльер Серхио Энрич 9
Марк Кардона 7
83′ Пабло Де Бласис 16
Гонсало Эскаланте 5
78′ Энрике Гарсия Кике 17
Диас де Оливейра Шарлес 19
13 Родригес Диего Лопес
12 Дидак Вила 40′
16 Родригес Хави Лопес
27 Льюис Лопес
21 Марк Рока
23 Эстебан Гранеро 90+1′
11 Каррилью Леу Баптистан 69′
20 Хави Пуадо
5 Эдиналду Гомес Налду 62′
7 Борха Иглесиас 85′
4 Мата Виктор Санчес 63′ 18′
22 Марио Эрмосо
14 Оскар Мелендо 75′
19 Пабло Пьятти
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 0
6 Угловые 2
16 Фолы 10
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
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