«Эйбар» обыграл «Эспаньол» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты «Эйбара» разгромили «Эспаньол» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты «Эйбара» разгромили «Эспаньол» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая на поле «Эйбара», завершилась со счетом 3:0. Голы забили Серхио Энрич (24-я минута), Пабло де Бласис (52) и Шарлес (84).
|Хосе Луис Мендилибар
|Руби
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|0
|6
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|10
|6
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)