Стойлов нашел новую страну для работы после отъезда из Казахстана

По данным издания, среди вариантов для Стойлова чешские топ-клубы — пражские «Спарта» и «Славия», а также «Виктория Пльзень». Болгарин хочет вернуться к клубной работе, но не захотел возвращаться на родину и отказал «Левски».

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Ранее Стойлова также связывали с возможным назначением в сборную Азербайджана и «Ордабасы», но сам специалист в интервью Vesti.kz заявил, что не заинтересован в этих вариантах.

17 января Стойлов расторг контракт со сборной Казахстана, в которой работал с марта 2018 года. До этого он четыре сезона возглавлял «Астану», с которой доходил до группы Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.