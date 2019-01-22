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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов нашел новую страну для работы после отъезда из Казахстана

Болгарский тренер Станимир Стойлов намерен продолжить карьеру в чемпионате Чехии. Об этом сообщает KotaSport.com.

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По данным издания, среди вариантов для Стойлова чешские топ-клубы — пражские «Спарта» и «Славия», а также «Виктория Пльзень». Болгарин хочет вернуться к клубной работе, но не захотел возвращаться на родину и отказал «Левски».

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Ранее Стойлова также связывали с возможным назначением в сборную Азербайджана и «Ордабасы», но сам специалист в интервью Vesti.kz заявил, что не заинтересован в этих вариантах.

17 января Стойлов расторг контракт со сборной Казахстана, в которой работал с марта 2018 года. До этого он четыре сезона возглавлял «Астану», с которой доходил до группы Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.

Интересно, что в 1/16 финала ЛЕ «Астана» вышла в декабре 2018 года после гостевой победы над «Славией» — 1:0.

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