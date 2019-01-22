Стойлов нашел новую страну для работы после отъезда из Казахстана
Болгарский тренер Станимир Стойлов намерен продолжить карьеру в чемпионате Чехии. Об этом сообщает KotaSport.com.
Болгарский тренер Станимир Стойлов намерен продолжить карьеру в чемпионате Чехии. Об этом сообщает KotaSport.com.
По данным издания, среди вариантов для Стойлова чешские
Ранее Стойлова также связывали с возможным назначением в сборную Азербайджана и «Ордабасы», но сам специалист в интервью Vesti.kz заявил, что не заинтересован в этих вариантах.
17 января Стойлов расторг контракт со сборной Казахстана, в которой работал с марта 2018 года. До этого он четыре сезона возглавлял «Астану», с которой доходил до группы Лиги чемпионов и
Интересно, что в 1/16 финала ЛЕ «Астана» вышла в декабре 2018 года после гостевой победы над «Славией» — 1:0.