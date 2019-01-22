Болгарский клуб после отказа Стойлова назначил бывшего тренера «Ордабасы»
Новым главным тренером болгарского «Левски» стал Георги Дерменджиев. Об этом клуб объявил на официальной странице в Facebook.
Новым главным тренером болгарского «Левски» стал Георги Дерменджиев. Об этом клуб объявил на официальной странице в Facebook.
На этом посту Дерменджиев заменил словенца Славиша Стояновича. Он продолжит карьеру в сборной Латвии, с которой договорился о трехлетнем договоре.
Вчера, 21 января, Стоянович провел последнюю тренировку в «Левски» и попрощался с игроками.
«Исполнительный директор “Левски” Павел Колев и новый главный тренер Георги Дерменджиев присоединились к тренировочному лагерю команды на Кипре», — говорится в сообщении клуба.
Последним местом работы Дерменджиева был «Ордабасы», в котором он работал с января по июнь 2018 года и покинул
Большую часть карьеры 64-летний Дерменджиев проработал в качестве ассистента, а как главный тренер успехов добился в «Лудогорце», с которым четырежды выигрывал чемпионат Болгарии.
По данным KotaSport.com, на Дерменджиева «Левски» вышел после неудачи со Станимиром Стойловым, который на прошлой неделе покинул сборную Казахстана. Убедить его вернуться в «Левски» пытался близкий друг Колев, но Стойлов не захотел снова работать в Болгарии и уже выбрал новую страну для продолжения карьеры.