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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Болгарский клуб после отказа Стойлова назначил бывшего тренера «Ордабасы»

Новым главным тренером болгарского «Левски» стал Георги Дерменджиев. Об этом клуб объявил на официальной странице в Facebook.

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На этом посту Дерменджиев заменил словенца Славиша Стояновича. Он продолжит карьеру в сборной Латвии, с которой договорился о трехлетнем договоре.

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Вчера, 21 января, Стоянович провел последнюю тренировку в «Левски» и попрощался с игроками.

«Исполнительный директор “Левски” Павел Колев и новый главный тренер Георги Дерменджиев присоединились к тренировочному лагерю команды на Кипре», — говорится в сообщении клуба.

Последним местом работы Дерменджиева был «Ордабасы», в котором он работал с января по июнь 2018 года и покинул из-за долгов по зарплате. На момент ухода болгарина шымкентцы были четвертыми в КПЛ и в итоге завершили сезон на этой позиции.

Большую часть карьеры 64-летний Дерменджиев проработал в качестве ассистента, а как главный тренер успехов добился в «Лудогорце», с которым четырежды выигрывал чемпионат Болгарии.

По данным KotaSport.com, на Дерменджиева «Левски» вышел после неудачи со Станимиром Стойловым, который на прошлой неделе покинул сборную Казахстана. Убедить его вернуться в «Левски» пытался близкий друг Колев, но Стойлов не захотел снова работать в Болгарии и уже выбрал новую страну для продолжения карьеры.

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