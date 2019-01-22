Болгарский клуб после отказа Стойлова назначил бывшего тренера «Ордабасы»

На этом посту Дерменджиев заменил словенца Славиша Стояновича. Он продолжит карьеру в сборной Латвии, с которой договорился о трехлетнем договоре.

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Вчера, 21 января, Стоянович провел последнюю тренировку в «Левски» и попрощался с игроками.

«Исполнительный директор “Левски” Павел Колев и новый главный тренер Георги Дерменджиев присоединились к тренировочному лагерю команды на Кипре», — говорится в сообщении клуба.

Последним местом работы Дерменджиева был «Ордабасы», в котором он работал с января по июнь 2018 года и покинул из-за долгов по зарплате. На момент ухода болгарина шымкентцы были четвертыми в КПЛ и в итоге завершили сезон на этой позиции.

Большую часть карьеры 64-летний Дерменджиев проработал в качестве ассистента, а как главный тренер успехов добился в «Лудогорце», с которым четырежды выигрывал чемпионат Болгарии.