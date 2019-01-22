СМИ: Бельерин выбыл до конца сезона из-за травмы

Испанский футболист получил повреждение в матче чемпионата Англии с лондонским «Челси» в субботу (2:0) .

Пока неизвестно, когда игрок сможет вернуться к тренировкам, в ближайшие дни он должен пройти медицинское обследование. Срок восстановления при подобных травмах обычно составляет полгода.