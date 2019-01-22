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08:43 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Бельерин выбыл до конца сезона из-за травмы

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Эктор Бельерин пропустит остаток сезона из-за травмы колена, сообщает Telegraph.

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Источник: AP 2019

Испанский футболист получил повреждение в матче чемпионата Англии с лондонским «Челси» в субботу (2:0).

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Как утверждает издание, у 23-летнего Бельерина разрыв крестообразной связки коленного сустава.

Пока неизвестно, когда игрок сможет вернуться к тренировкам, в ближайшие дни он должен пройти медицинское обследование. Срок восстановления при подобных травмах обычно составляет полгода.

В текущем сезоне Бельерин провел 19 матчей за «Арсенал» в премьер-лиге.

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