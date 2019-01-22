Футболист «Сассуоло» Боатенг перешел в «Барселону» на правах аренды
ТАСС, 22 января. Ганский полузащитник итальянского футбольного клуба «Сассуоло»
ТАСС, 22 января. Ганский полузащитник итальянского футбольного клуба «Сассуоло»
Официально 31-летний Боатенг будет представлен во вторник. «Барселона» также имеет право выкупить футболиста за €8 млн — в соглашении данная опция присутствует.
Боатенг выступал за «Сассуоло» с 2018 года. Ранее ганский футболист защищал цвета немецких клубов «Герта», «Боруссия» (Дортмунд), «Шальке» и «Айнтрахт» (Франкфурт), английского «Тоттенхэма» и «Портсмута», а также итальянского «Милана». В чемпионате Испании Боатенг выступал в сезоне-2016/17, играя за «Лас-Пальмас», в составе которого он провел 29 матчей, забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.
За национальную сборную Ганы полузащитник отыграл 15 встреч, отметившись двумя голами. Боатенг принимал участие на двух чемпионатах мира — в ЮАР (2010) и Бразилии (2014). С 2014 года футболист в состав сборной не привлекался.